Le Leica M11-D sans écran, comme un goût de retour à la photo analogique

Les appareils photo haut de gamme de Leica sont déjà plus en phase avec la photographie analogique que la plupart des appareils photo sans miroir, avec des designs qui remontent à des décennies et un penchant inébranlable pour les molettes manuelles. Le Leica M11-D va jusqu’à sa conclusion logique, en abandonnant l’écran LCD arrière du compact de type télémètre pour une molette ISO géante.

En fait, le successeur du Leica M10-D lancé en 2018, le nouveau M11-D, est considérablement plus léger avec seulement 540 g, batterie comprise – une économie de 115 g qui devrait faciliter son utilisation pendant des journées complètes de prise de vue. La monture d’objectif Leica M s’adapte parfaitement à tous les objectifs à focale fixe fabriqués depuis 1954, les verres haut de gamme à boulonner sur l’avant ne manquent donc pas.



De face, il semble presque identique au Leica M11 avec lequel il partage ses composants internes, mais à l’arrière, l’écran LCD habituel a disparu. Les boutons arrière ont également disparu, ne laissant que la molette ISO surdimensionnée et le viseur télémétrique. Une molette de vitesse d’obturation en haut et une molette de commande près du repose-pouce signifient que c’est aussi analogique que possible sans réellement utiliser de film. Un coeur numérique, une âme analogique, explique la marque.

À l’intérieur, cependant, tout est ultra moderne. Le capteur plein format de 60 MP peut descendre à 36 MP ou 18 MP dans l’appareil photo tout en utilisant toute la zone du capteur, il peut prendre des photos en pleine résolution à 5 im/s et a une plage ISO de 50 à 64 000. Il existe également la même technologie d’authenticité basée sur le matériel que celle du M11-P, qui garantit qu’aucune supercherie de l’IA n’a été utilisée pour gâcher vos prises de vue.



Un généreux 256 Go de stockage interne signifie que vous n’avez pas à vous soucier des cartes SD à moins que vous ne le vouliez – il en avalera quand même une – et il fonctionne bien avec l’application compagnon pour smartphone Leica Fotos pour des transferts de fichiers rapides. L’application vous permet également d’ajuster la balance des blancs ou de choisir entre les formats JPEG et DNG RAW, l’appareil photo les utilisant ensuite en permanence entre les cycles d’alimentation, jusqu’à indication contraire.

Le Leica M11-D est en vente dès maintenant, directement sur le site Leica et ses magasins physiques. Les photographes souhaitant dire sayonara sur leurs écrans peuvent s’attendre à se séparer de 9350 € pour en ajouter un à leur sac photo