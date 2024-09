Tissot élargit sa collection PRX, et on a trouvé notre nouvelle préférée

Avec de nouveaux matériaux et des couleurs audacieuses, les nouveaux modèles Tissot PRX ont de quoi plaire à tout le monde.

Tissot est de retour, élargissant encore sa collection PRX déjà plus que populaire avec une série de nouveaux modèles qui insufflent une nouvelle vie à ce design emblématique de 1978.

Avec cette dernière version, l’horloger suisse garde le côté rétro tout en ajoutant des touches modernes et vraiment cool. Des nouveaux matériaux aux cadrans dégradés apaisants, ces ajouts sont un régal pour tous ceux qui cherchent à améliorer leur poignet. Et croyez-nous, il y en a pour tous les goûts, quel que soit votre style.

Notre préférée ? Sans doute la nouvelle variante Powermatic 80 Carbon (1075 €). Cette montre allie robustesse et style urbain élégant et discret. Le boîtier en carbone forgé rend chacune d’entre elle unique. Le disque de guichet de date noir, le bracelet en caoutchouc et l’ambiance high-tech s’associent parfaitement. C’est également le seul modèle de la nouvelle gamme doté d’un bracelet en caoutchouc, ce qui lui confère une touche sportive que l’on adore.

Outre notre préférée, Tissot a également lancé davantage de variantes Powermatic 80 et plusieurs modèles à quartz, chacun avec son propre style, et différentes tailles de boîtier, quelle que soit la taille de votre poignet.

Les nouveaux cadrans (photo du haut), qui passent du bleu glacier ou du noir à un reflet bleu métallique, sont particulièrement accrocheurs. Ils reflètent le dégradé d’un ciel bleu clair, avec une ambiance apaisante parfaite pour l’été.

Tissot a également écouté ses fans : la marque a ajouté une version automatique au cadran vert menthe (775 €) qui a fait fureur l’été dernier. Le cadran gaufré vert clair sur le boîtier en acier est un succès infaillible, et il est disponible dans les tailles 40 mm et 35 mm pour les grands et petits poignets.

Le mouvement Powermatic 80 offre jusqu’à 80 heures de réserve de marche et le spiral Nivachron garantit que la montre peut résister à toutes les épreuves de la vie, des chocs aux champs magnétiques.