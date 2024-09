IFA 2024 – JMGO N1S; un projecteur triple laser

À l’occasion du salon IFA 2024 à Berlin, JMGO a présenté son tout nouveau projecteur intégrant la technologie révolutionnaire MALC 2.0 (Microstructure Adaptive Laser Control). Ce projecteur à triple optique laser repousse les limites de la projection laser, en résolvant les défis complexes de l’industrie : offrir simultanément une luminosité exceptionnelle, un contraste profond et une reproduction des couleurs époustouflante.







Historiquement, dans les projecteurs laser, un compromis entre la luminosité, le contraste et la fidélité des couleurs était nécessaire. Plus la luminosité augmentait, plus le contraste et la précision des couleurs en pâtissaient, et inversement. Avec la technologie MALC 2.0, JMGO casse cette barrière en combinant ces trois aspects essentiels sans aucun compromis. Dotée de neuf brevets exclusifs, la technologie laser MALC 2.0 améliore non seulement la luminosité et la précision des couleurs, mais réduit également les reflets laser, tout en augmentant l’efficacité optique. Et ce n’est pas tout, JMGO a optimisé ses procédés pour réduire les coûts de production, tout en offrant une performance inégalée, rendant la technologie accessible à un public plus large.

La série N1S, équipée de cette innovation, offre jusqu’à 3500 lumens ANSI, un rapport de contraste FOFO de 1600:1 et couvre 110 % de la norme BT.2020, avec une précision des couleurs Δ<1. Le résultat ? Des images d’un réalisme saisissant, aux couleurs vibrantes et au contraste profond, même dans des environnements très lumineux. Allumez le projecteur et laissez-le effectuer le travail pour vous offrir la meilleure qualité d’image possible.





Le design gimball des projecteurs JMGO vous plongent dans une expérience visuelle immersive. Leur design gimbal intégré permet une flexibilité optimale avec des ajustements verticaux automatiques pour une calibration instantanée de l’image, quel que soit l’angle ou la configuration de votre pièce. C’est un projecteur qui s’adapte à votre quotidien, que ce soit pour des soirées film entre amis ou des moments en famille devant un dessin animé.