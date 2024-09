Apple iPhone 16 : tous les modèles comparés

Classique vs Plus, Pro et Pro Max – voici comment se situe la gamme 2024…

Place à la génération iPhone 16. On peut généralement compter sur chaque nouveau modèle d’iPhone pour se tailler une place en tête de la liste des meilleurs smartphones, et les quatre de cette année ont apporté des améliorations significatives par rapport à leurs prédécesseurs – mais comment se comparent-ils les uns aux autres ?

Tant que nous n’aurons pas mis la main sur l’iPhone 16, l’iPhone 16 Plus, l’iPhone 16 Pro et l’iPhone 16 Pro Max, nous ne choisirons pas définitivement un gagnant. En attendant, il y a beaucoup de choses à examiner dans leurs fiches techniques respectives. Voici à quoi s’attendre lorsque les quatre modèles seront mis en vente le 20 septembre.

iPhone 16

L’iPhone 16 ordinaire débarque avec un écran de 6,1 pouces, tout comme l’iPhone 15 de l’année dernière. Il utilise la même dalle OLED Super Retina XDR, mais le taux de rafraîchissement adaptatif ProMotion reste exclusif aux modèles Pro. La luminosité maximale est fixée à 2000 nits, alors qu’elle peut descendre à 1 nit pour le défilement nocturne. Dynamic Island revient, avec l’authentification FaceID.

Apple utilise désormais 85 % d’aluminium recyclé pour le cadre central de l’iPhone 16, et le combiné est à la fois résistant à l’eau et à la poussière. Le verre avant Ceramic Shield est 50 % plus résistant que le verre de première génération utilisé sur les iPhones précédents, et il existe un nouveau mélange de matériaux pour le verre arrière infusé de couleurs. Vous pourrez en acheter un dans des teintes noir, blanc, bleu sarcelle, rose et outremer.

Le design a été peaufiné avec une disposition de la caméra arrière qui semble un peu inspirée de l’iPhone X, avec deux objectifs empilés verticalement. Il dispose d’un capteur principal de 48 MP qui revendique des prises de vue avec zoom 2x « sans perte », tandis que l’objectif ultra-large de 12 MP a une ouverture f/1,6 beaucoup plus large pour collecter plus de deux fois plus de lumière que la génération précédente d’iPhone.

Le modèle de cette année intègre le bouton Action de l’iPhone 15 Pro, pour des raccourcis personnalisés et des actions dans l’application. La nouveauté pour 2024 est le contrôle de la caméra, un interrupteur tactile qui reconnaît les pressions plus douces et plus fermes pour effectuer différentes actions. Il peut lancer l’application appareil photo d’une simple pression, puis basculer entre les niveaux de zoom ou les paramètres d’ouverture d’un simple glissement.

La puissance provient du nouveau silicium Apple A18, conçu pour l’IA. Il s’agit d’un changement de rythme par rapport à l’approche habituelle consistant à « utiliser la puce phare de l’année dernière », susceptible d’éviter une performance moins que stellaire une fois Apple Intelligence arrivée. La puce 3 nm de deuxième génération dispose d’un processeur à 6 cœurs qui promet 30 % de performances en plus que l’A16 Bionic ; le GPU à 5 cœurs est 40 % plus rapide ; et le NPU à 16 cœurs est deux fois plus rapide pour analyser les tâches basées sur l’IA. Et tout en étant plus efficace, même si Apple ne revendique pas une autonomie considérablement améliorée par rapport aux générations précédentes.

iPhone 16 (128 Go): 969 euros

iPhone 16 (256 Go): 1.099 euros

iPhone 16 (512 Go): 1.349 euros

iPhone 16 Plus

Le plus grand iPhone grand public reprend la taille d’écran de 6,7 pouces de son prédécesseur et devrait avoir une batterie considérablement plus grande que l’iPhone 16 (bien qu’Apple n’aime pas parler de détails, nous pourrions donc attendre une vidéo de démontage pour en être sûr). ). Il revendique la même luminosité de 1 à 2 000 nits que le plus petit iPhone 16 et possède la même technologie d’écran. Il possède le même processeur A18 que l’iPhone 16 et les mêmes options de stockage. Le matériel de l’appareil photo est identique et il est lancé dans les cinq mêmes couleurs.

iPhone 16 Plus (128 Go): 1.119 euros

iPhone 16 Plus (256 Go): 1.249 euros

iPhone 16 Plus (512 Go): 1.499 euros

iPhone 16 Pro

L’iPhone 16 Pro arrive avec un écran de 6,3 pouces, tout comme l’iPhone 15 Pro de l’année dernière. Il dispose de la même technologie de panneau OLED qu’auparavant, avec un taux de rafraîchissement ProMotion de 120 Hz et un mode toujours actif. Dynamic Island est présent et correct, avec la biométrie FaceID.

Il est doté du verre Ceramic Shield, plus récent et plus résistant, que l’on retrouve sur l’iPhone 16 ordinaire, tandis que son cadre en titane a été microbillé pour une finition plus texturée. Il est disponible dans les couleurs titane noir, blanc, naturel et désert. Attendez-vous à une résistance à la poussière et à l’eau, mais à un look par ailleurs très similaire au modèle sortant.

Cela inclut le module de caméra arrière à trois objectifs familier, qui contient ici un vivaneau principal de 48 MP, un téléobjectif périscope ultra-large de 48 MP et un téléobjectif périscope à tétra-prisme de 12 MP, bon pour un zoom optique 5x. Les modèles Pro de cette année améliorent les photos avec des styles photographiques, qui peuvent être appliqués avant ou après avoir appuyé sur le déclencheur, et supprimés si vous changez d’avis plus tard. L’enregistrement vidéo atteint désormais un maximum de 4K/120 ips et vous pouvez prendre des photos spatiales ainsi que des vidéos pour les lire sur un casque Vision Pro.

À l’intérieur, un nouveau chipset A18 Pro apporte un moteur neuronal à 16 cœurs, un processeur à 6 cœurs et un GPU à 6 cœurs qui, selon Apple, sont « le plus rapide de tous les téléphones » tout en utilisant moins d’énergie que le silicium de la génération précédente. Officiellement, l’iPhone 16 Pro offre 27 heures de lecture vidéo, contre 23 heures sur l’iPhone 15 Pro, soit une augmentation de 17 %.

iPhone 16 Pro (128 Go): 1.229 euros

iPhone 16 Pro (256 Go): 1.359 euros

iPhone 16 Pro (512 Go): 1.609 euros

iPhone 16 Pro (1 To): 1.859 euros

iPhone 16 Pro Max

Le dernier iPhone grand format est le premier de l’histoire d’Apple à disposer d’un écran de 6,9 ​​pouces. Les cadres les plus fins de tous les appareils Apple signifient que l’iPhone 16 Pro Max n’a pas atteint des proportions ridicules, mais il s’agit toujours d’un véritable combiné.

Il n’a plus l’avantage sur les appareils photo par rapport au plus petit iPhone Pro, car les deux modèles disposent désormais du même téléobjectif 5x. Vous envisagez des capteurs de 48 MP pour le principal et l’ultra-large, tandis que le téléobjectif reste à 12 MP. L’autonomie de la batterie est la principale raison d’opter pour un Max cette année. Selon Apple, il devrait durer 33 heures de lecture vidéo continue, soit une augmentation de 14 % par rapport à l’iPhone 15 Pro Max, qui gérait 29 heures. Le stockage commence ici à 256 Go, une augmentation par rapport aux 128 Go observés sur le plus petit Pro.

iPhone 16 Pro Max (256 Go): 1.479 euros

iPhone 16 Pro Max (512 Go): 1.729 euros

iPhone 16 Pro Max (1 To): 1.979 euros

Verdict initial

Maintenant qu’Apple a introduit le téléobjectif Pro Max sur le plus petit iPhone 16 Pro, il semble que la seule raison d’acheter un plus grand terminal en 2024 soit si vous avez réellement besoin d’espace d’écran supplémentaire. L’iPhone 16 Plus et l’iPhone 16 Pro Max ont des batteries plus grosses que leurs petits frères et sœurs, et ces derniers sont livrés en standard avec plus de stockage, mais sinon, il n’y a pas grand-chose pour séparer les modèles d’iPhone 16.

Jusqu’à ce qu’un examen pratique suggère le contraire, l’iPhone 16 semble être une valeur sûre pour la plupart des fans d’Apple ; les caméras améliorées et les commandes physiques astucieuses pourraient en faire un capteur performant, tandis que le nouveau chipset devrait être capable de gérer Apple Intelligence lorsqu’il arrivera dans une mise à jour logicielle ultérieure.

Les photographes et les utilisateurs expérimentés se tourneront vers l’iPhone 16 Pro ; il possède la même caméra à zoom 5x que le Pro Max, le même chipset A18 Pro et les mêmes nouvelles commandes matérielles intéressantes que le reste de la gamme.