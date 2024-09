Essai – Nissan Juke Hybrid, Grand Funk !

Lancé en 2010, le Nissan Juke de première génération a mis un sérieux coup de jeune dans le petit monde des SUV urbains, avec sa bonne bouille rigolote qui ne correspondait à aucun code. Remis à jour et relooké, est-il toujours aussi iconoclaste ? Par Philippe Guillaume

C’est quoi ?

On ne pouvait pas lui reprocher de ne pas manquer de personnalité, au Nissan Juke, à son arrivée sur le marché en 2010 ! Des grands yeux ronds, des feux arrière en forme de boomerang et plein de courbes entre les deux, cette auto était bien singulière à une époque où les monospaces rectangulaires étaient encore à la mode. S’il a été vendu sur de nombreux marchés (Japon, USA, Chine), son succès commercial a été particulièrement marqué en Europe, avec des ventes dépassant régulièrement les 100 000 ventes par année. Le Juke a été restylé une fois en 2014, une seconde génération est apparue en 2019, d’abord avec un moteur 3 cylindres 1.0 à boîte automatique à double embrayage, essayé à l’époque dans ces nobles colonnes. Il vient de subir un second restylage et son offre mécanique s’est ouverte à la technologie hybride.

Justement, qu’est-ce qu’il y a de nouveau ?

Par rapport à la première génération, le look s’est affirmé, sans renier son ADN. Il en a profité pour être un peu plus généreux côté dimensions (plus long de 7,5 cm, plus large de 2,9 cm, et avec une capacité de coffre en nette hausse, avec 422 litres, ce qui n’était pas forcément du luxe). A l’intérieur, la planche de bord a évolué, les aérateurs ronds ont laissé la place à des éléments rectangulaires, l’écran d’infodivertissement s’est agrandi (12,3 pouces) et s’est modernisé, un jonc de couleur égaye l’habitacle et, dans la finition N-Sport de notre modèle d’essai, des sièges Sport en TEP sont agréable au regard comme en assise…

Et sous le capot ?

Plus de Diesel, depuis longtemps et on oublie la sulfureuse version Nismo d’antan, l’époque a changé. Le Juke existe ainsi avec un petit 3 cylindres 1.0 de 114 chevaux, sobre et agréable, et avec une motorisation hybride identique à celle des Renault Captur, Clio, Arkana (et du dernier Dacia Duster). Ici, on retrouve donc un moteur 4 cylindres 1.6 associé à un petit moteur électrique de 49 ch alimenté par une (toute) petite batterie de 1,2 kWh alimente le tout, mais elle se régénère souvent, fort heureusement ! Petite bizarrerie : la puissance est annoncée à 145 ch chez Renault, mais 143 chez Nissan.

Et au volant, ça donne quoi ?

Nous avions donc à l’essai un Juke Hybrid en finition N-Sport, dans une belle combinaison de couleurs (jaune, jantes noires, intérieur avec sièges sport et surpiqûres jaunes) : ça, c’est un intérieur chaleureux et accueillant ! Les bienfaits du nouvel écran se sentent immédiatement : c’est plus complet et plus lisible. Deux autres bonnes nouvelles au programme : dans cette finition N-Sport, la sono Bose intègre des HP sur les appuie-tête et la restitution du son est particulièrement agréable ; ensuite, les horripilantes aides à la conduite imposée par « cette Europe qui vous veut du bien » se déconnectent assez facilement (deux pressions sur un bouton), merci Nissan. Enfin, côté mécanique, pas de surprise : malgré de sombres histoires d’étui à contrebasse, le partenariat Renault / Nissan fonctionne et la chaîne cinématique est donc celle des Clio, Captur et Arkana Hybrid, autant d’autos déjà essayées ici. Rien ne change, donc, tant parmi les bonnes nouvelles (belle sobriété en ville, fréquence des séquences en tout-électrique, recharge rapide de la batterie) que des moins bonnes (à-coups de transmission et boîte de vitesse totalement aux fraises en conduite rapide, impossibilité de reprendre la main sur les rapports de boîte, perfs quelconques malgré les 143 chevaux annoncés…). Du coup, on ne prendra pas la finition N-Sport au pied de la lettre (et c’est dommage, car la tenue de route est bonne et la vivacité de l’engin est appréciable sur route sinueuse), mais comme une manière d’enjoliver la présentation déjà pétillante de ce Juke.

Son point fort ?

Un Juke, ce n’est pas une auto insipide ! Sa présentation osée lui permet de se démarquer du tout-venant automobile et la technologie hybride fait sens en usage quotidien.

Le verdict de Stuff

Avec ses 4,21 m de long, le Juke est suffisamment habitable pour des familles et s’affirme comme une auto attachante et polyvalente. Et, comme toujours : quel look !

Les chiffres clé

Moteur : 4 cylindres en ligne, turbo + moteur essence

Cylindrée : 1598 cm3

Puissance : 143 ch à 5600 tr/mn

Couple : 148 Nm à 3600 tr/mn

Boîte de vitesse : automatique à crabots, 6 rapports (4 thermiques + 2 électriques)

Poids : 1335 kilos

Vitesse maxi : 166 km/h

0 à 100 km/h : 10,1 secondes

Conso officielle / de l’essai : 4,8 l/100 / 6,7 l/100

Prix : gamme à partir de 25400 € ; version d’essai Hybrid N-Sport à partir de 33650 €