La PS5 Pro est officielle, très puissante – et très chère

La PlayStation la plus puissante à ce jour propose le rééchantillonage via IA.

Sony a officiellement dévoilé la PS5 Pro. Il s’agit de la console de jeux PlayStation la plus puissante jamais créée, avec un GPU plus imposant, des effets de ray tracing améliorés et une technologie de mise à l’échelle alimentée par l’IA. Elle arrivera en novembre – mais sans lecteur de disque inclus (soit environ 100 € de plus), et pour la somme alléchante de 800 €

Le nouveau montres du jeu vidéo a fait ses débuts via une brève présentation vidéo de l’architecte matériel PlayStation Mark Cerny, se concentrant sur les trois principales améliorations matérielles. Un GPU mis à niveau possède 67 % d’unités de calcul en plus que la PS5 standard et une mémoire 28 % plus rapide ; le combo offre un rendu jusqu’à 45 % plus rapide dans les jeux, pour un gameplay beaucoup plus fluide.

Selon Cerny, les trois quarts des joueurs PS5 choisiraient le préréglage de performances d’un jeu, donnant la priorité aux fréquences d’images par rapport au quart des joueurs ayant choisi une qualité visuelle supérieure. Les propriétaires de PS5 Pro n’auront pas besoin de faire ce choix – elle gérera un solide 60 ims avec le plus haut niveau de détail possible.

Cela sera dû en partie à la nouvelle technologie de mise à l’échelle, qui utilise l’apprentissage automatique pour générer des pixels supplémentaires à la volée. PlayStation Spectral Super Resolution ressemble beaucoup à Nvidia DLSS, sur lequel les joueurs sur PC s’appuient désormais pour augmenter la fréquence d’images dans les titres exigeants – en particulier avec des effets sophistiqués comme le lancer de rayons activé. Le lancer de rayons serait deux à trois fois plus rapide sur PS5 Pro que sur une PS5 classique, pour des effets d’éclairage plus réalistes sans pénalité de performances.

De plus amples informations ont été révélées dans un article sur le blog officiel PlayStation, notamment la confirmation que la PS5 Pro sera uniquement numérique – mais prendra en charge l’addon Ultra HD Blu-ray Disc Drive de Sony. La console est aussi haute que la PS5 originale et aussi large que la version « fine » mise à jour. Trois bandes noires sur le côté du système le désignent comme le modèle Pro.

La nouvelle console prend en charge le rafraîchissement adaptatif VRR et peut afficher une résolution native 8K sur les téléviseurs compatibles. Elle dispose également du Wi-Fi 7 à bord, dans les pays où il est pris en charge. Les contrôleurs Dual Sense existants fonctionneront bien avec, tout comme la PlayStation VR2 et l’ordinateur de poche PlayStation Portal. L’interface utilisateur sera identique à la console standard.

Les jeux existants seront mis à jour en tant que titres PS5 Pro Enhanced, qui profiteront de toute cette puissance supplémentaire. Alan Wake 2, Final Fantasy 7 Rebirth, Gran Turismo 7, Hogwarts Legacy, Horizon Forbidden West, Marvel’s Spider-Man 2, Ratchet & Clank : Rift Apart et The Last of Us Part II Remastered feront partie de la première vague. Un nouveau PS5 Pro Game Boost donnera aux titres PS4 et PS5 une amélioration des performances par rapport à une console PS5 vanille, et une option de qualité d’image améliorée pour certains jeux PS4 améliorera le gameplay avec une simple bascule d’option.

La PS5 Pro sera lancée le 7 novembre, mais elle ne sera pas bon marché : attendez-vous à payer 800 € pour en obtenir une sous votre télé. Cela inclut au moins 2 To de stockage en standard.

Les précommandes débuteront le 26 septembre sur direct.playstation.com.