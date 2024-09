Renault Scenic E-Tech , on a essayé la voiture de l’année 2024 !

Élu « voiture de l’année 2024 », le Renault Scenic a effectué une mue radicale : voici une auto familiale et électrique, séduisante dans sa version « grande autonomie » que nous avons eu à l’essai. Un titre bien mérité ? Lisez ce qui suit… Par Philippe Guillaume

C’est quoi ?

Lancé en 1996 et élu « voiture de l’année 1997 », le Scenic (qui s’appelait alors Megane Scenic) a été un énorme succès commercial pour Renault. Ce monospace de taille moyenne, plus abordable que l’Espace, a été vendu à 2,8 millions d’exemplaires, rien que pour sa première génération ! Trois autres générations ont suivi, le succès ne s’est pas démenti. Et à l’heure où il opère sa mue, se convertissant entièrement à l’électricité et lorgnant plus sur les codes esthétiquqes des SUV que sur ceux des monospaces, le Scenic de 5ème génération est à nouveau consacré par la récompense ultime, celle de la « voiture de l’année ».

Justement, qu’est-ce qu’il y a de nouveau ?

Tout ! Le style, déjà : transfuge de chez Peugeot, le designer Gilles Vidal impose sa patte. Tout comme sur la Megane E-Tech et les dernières productions Renault, le Scenic soigne son allure : nouveau logo, calandre fermée et ornée de moult losanges, allure rablée et bien posée sur ses roues, signature visuelle à LEDs expressive, le Scenic se remarque. Et quand la dernière Megane E-Tech mesure 4,20 m de long, le Scenic en propose 4,47, soit bien plus d’espace pour les familles (d’autant que l’empattement, à 2,78 m, est 10 cm plus long que celui de la Megane). De fait, le volume de coffre oscille entre 545 et 1670 litres, banquette arrière rabattue.

Et sous le capot ?

Que des moteurs électriques, bien évidemment ! L’offre s’articule autour de deux propositions : moteur de 170 ch et batteries de 60 kWh ou moteur de 220 ch et batteries « grande autonomie » de 87 kWh. C’est cette dernière version que nous avions à l’essai. Avec 220 ch, le Scenic propose une belle vivacité, avec le 0 à 100 couvert en 7,9 secondes ; la vitesse de pointe, anecdotique, est limitée à 170 km/h. On apprécie également la recharge rapide acceptant 150 kW.

Et au volant, ça donne quoi ?

La nouvelle génération de Renault séduit par son espace et son ambiance intérieure et le Scenic n’échappe pas à la règle. C’est clair, bien agencé, ergonomique. On note que le cuir est désormais banni, pour des matériaux plus « écologiques ». Notre version d’essai, rouge, était dotée de sièges à dominante blanche, du plus bel effet. Mention spéciale à la dalle d’info-divertissement et sa technologie Google, efficace, logique et réactive (mais on a quand même eu quelques bugs). Et puis le Scenic ne s’est pas converti au « tout tactile » propre à VAG et d’autres : il reste des commandes physiques, pour la clim notamment, ainsi que pour la désactivation rapide des horripilantes « aides à la conduite » imposées par l’Europe.

On note le sélecteur de vitesses « à la Mercedes », qui pourra parfois être confondu avec la commande d’essuie-glaces ! Sinon, au départ, le Scenic nous annonce carrément 600 kilomètres d’autonomie : ça, c’est très confortable pour une auto électrique. Au fil des jours, et avec un usage mixte commuting / route (et un peu d’autoroute), l’autonomie finale ressort à plus de 480 kilomètres, avec une consommation moyenne très raisonnable de 17 kWh/100. Voilà de quoi être rassuré sur la réelle polyvalence de ce Scenic « grande autonomie », qui n’usurpe pas son appellation.

A l’usage, on apprécie le confort, l’espace à bord, l’ergonomie, le sentiment de bien-être propre aux autos électriques. Les commandes sont bien calibrées, on roule en douceur, en réactivité, au besoin. En ville, et ailleurs, les quatre niveaux de régénération, dosables grâce aux palettes au volant, sont agréables.

Bruits d’air bien contenus, suspensions confortables, le Scenic est un régal, même si la modularité qui a fait sa réputation a régressé sur cette cinquième génération : on n’a pas de coffre à plancher plat, par exemple, plus de trappes sous le plancher, pas de frunk à l’avant…

Son point fort ?

Comme avant, c’est sa polyvalence, notamment grâce à son efficience énergétique qui lui permet d’aller loin. Le tout avec un mix de style et de technologie qui fait définitivement entrer le Scenic dans le 21ème siècle !

Le verdict de Stuff

La consécration de la « voiture de l’année » est parfaitement méritée pour ce Scenic E-Tech. Renault continue son offensive électrique : la Megane E-Tech était séduisante, le Scenic E-Tech « grande autonomie » enfonce le clou. Et la prochaine Renault 5 complètera bientôt la gamme, avec une jolie dose de malice.

Les chiffres clé

Moteur : électrique

Cylindrée : –

Puissance : 220 ch

Couple : 300 Nm

Boîte de vitesse : continue

Poids : 1842 kilos

Vitesse maxi : 170 km/h

0 à 100 km/h : 7,9 secondes

Conso officielle / de l’essai : 16,8 kWh/100 / 17 KwH/100

Prix : gamme Scenic E-Tech à partir de 35990 €, version d’essai à partir de 48490 €