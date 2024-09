Audio-Technica AT-SP3X, des enceintes bibliothèque ultra-compactes et puissantes

Ces enceintes de bibliothèque amplifiées AT-SP3X, conçues pour améliorer l’expérience d’écoute de musique à partir de sources sans fil. Elles s’associent parfaitement à la gamme réputée de platines vinyles de la marque.

Ces AT-SP3X proposées 199 € délivrent un son riche, un audio pleine bande que leur conception compacte ne laisse pourtant pas supposer. Dotées de woofers de 3 pouces et de tweeters de 1,1 pouce spécialement accordés par un DSP intégré, ces enceintes élégantes ont été méticuleusement conçues pour produire un son puissant et parfaitement équilibré pour la musique, les films et bien plus encore. Équipées de prises double RCA pour une connectivité simplifiée avec des sources filaires et analogiques, les AT-SP3X sont également optimisées pour la diffusion sans fil grâce au Bluetooth intégré. Une fonction d’appairage multipoint permet de rester connecté à deux appareils Bluetooth à la fois, une polyvalence simplifiée qui assure le basculement facilement entre la playlist de son ordinateur portable et le podcast d’un smartphone.

Simples à installer et à utiliser dans n’importe quel espace, les enceintes AT-SP3X ne nécessitent aucun récepteur ou amplificateur externe pour transmettre une performance audio complète qui donne vie à la musique. Alimentées par l’adaptateur secteur inclus (livré avec trois formats de prise pour une utilisation internationale) et reliées par un câble de 2 mètres, les enceintes disposent d’un bouton d’alimentation avec indicateur Led et d’une molette de réglage du volume qui simplifient leur utilisation. Le design épuré des enceintes AT-SP3X reflète cette expérience utilisateur simplifiée, avec une finition noire mate élégante qui convient à tous les styles de décoration et permet aux enceintes de se fondre dans la maison grâce à leur esthétique discrète.