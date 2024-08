Essai – Renault Grand Kangoo 1.3 TCe, l’Espace qui s’ignore

Chez Renault, avant, pour les familles, il y avait l’Espace, le bien nommé et inventeur de la « voiture à vivre ». Mais les choses changent et c’est désormais le Grand Kangoo qui reprend ce flambeau ! Par Philippe Guillaume

C’est quoi ?

L’Espace est né en 1984 et cela a été une révolution, avec un style, une modularité et un esprit qui a fait figure de référence dans le monde automobile pendant les quelques petites décennies du règne du « monospace ». De son côté, le Kangoo avait moins d’ambition : né en 1997, il a d’abord assumé sa fonction d’utilitaire avant de se découvrir des vocations de « ludospace » et proposer un usage familial, certes plus rustique. Mais les temps changent : le dernier Espace n’en finit pas de rétrécir et de lorgner vers le côté des SUV, non sans succès, d’ailleurs, tandis que le Kangoo est vraiment monté en gamme.

Justement, qu’est-ce qu’il y a de nouveau ?

Posé sur la plateforme des Megane et Scenic, le dernier Kangoo a nettement gagné en prestance, d’abord avec sa signature visuelle à LEDs, ses équipements de sécurité et sa présentation intérieure. En version standard, il fait 4,49 m de long et son coffre, géant, va de 775 à 3500 litres. Là-dessus, venez découvrir le Grand Kangoo : Il s’allonge de 42 cm, dont 38 sur l’empattement et 18 sur la porte latérale coulissante. De fait, le coffre peut désormais offrir 3750 litres ( !), parfait pour vos sorties chez Ikea. Et bien évidemment, il y a 7 places.

Et sous le capot ?

Il y a des Diesel (95 et 115 ch), efficaces et sobres, mais pour un vrai dynamisme, on choisira notre modèle d’essai, le TCe 130 chevaux avec la boîte automatique à double embrayage et 7 rapports. La version électrique, basée sur la vieille technologie de la Zoe, peut être intéressante dans le cadre d’un strict usage urbain, car l’autonomie (à peine 200 km) retire ce qui fait l’intérêt principal de ces autos : la polyvalence !

Et au volant, ça donne quoi ?

Une planche de (faux) bois à l’intérieur d’un Kangoo ? Eh bien oui ! Si la finition est loin de valoir celle du dernier Espace, elle a toutefois incroyablement progressé par rapport aux générations précédentes du Kangoo. En version haut de gamme, on a l’accès clé main libre, la climatisation bizone, la caméra de recul, une sono correcte. Certes, l’info-divertissement est d’ancienne génération (ce n’est pas l’excellent système Google présent sur les dernières Renault), mais ça fait le job d’autant que la tablette tactile (8’’) est déjà d’une taille correcte. Même s’il consomme un peu (8 l, difficile de faire moins) à cause de son gabarit et de sa surface frontale, le 1.3 TCe est excellent, encore plus avec cette boîte auto. Douceur et réactivité sont au programme et le confort est quasiment celui d’une berline. La tenue de route est saine, même si ce n’est pas le genre d’auto que l’on brusque. Enfin, l’argument principal est là : le volume à bord est tout simplement gigantesque, d’autant que les rangements et équipements (des prises USB partout) sont là.

Son point fort ?

Malgré ses origines utilitaires, le Grand Kangoo a su se transformer pour devenir une auto familiale spacieuse et très agréable : à vous d’inventer la vie qui va avec !

Les chiffres clé

Moteur : 4 cylindres en ligne, turbo

Cylindrée : 1333 cm3

Puissance : 130 ch à 4500 tr/mn

Couple : 240 Nm à 1500 tr/mn

Boîte de vitesse : automatique à double embrayage, 7 rapports

Poids : nc kilos

Vitesse maxi : nc km/h

0 à 100 km/h : nc secondes

Conso officielle / de l’essai : nc l/100 / 8,5 l/100

Prix : gamme à partir de 25900€

Le verdict de Stuff

Ceux qui regrettaient l’évolution récente de l’Espace, notamment à cause d’un besoin de volume intérieur, peuvent désormais rester chez Renault avec ce Grand Kangoo dont l’espace à bord est la qualité première !