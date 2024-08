Ces nouveaux écouteurs Audio Technica sont incroyablement subtils (et pas chers)

Les écouteurs sans fil ATH-SQ1TW2 d’Audio Technica sont plus compacts que jamais, mais promettent un son tout aussi bon pour le même prix abordable.

Bien qu’il existe de nombreux écouteurs sans fil populaires parmi lesquels choisir, tous semblent plutôt identiques. Bien que personnellement la conception à tige des AirPods Pro et autres ne nous dérange pas, certains n’arrivent pas à les maîtriser. Vous serez donc ravi de voir que les derniers écouteurs d’Audio Technica pourraient être les plus subtils que nous ayons vus.

Ces écouteurs sans fil ATH-SQ1TW2 allient style et substance, se présentant sous une forme encore plus petite et plus légère que leur prédécesseur. Mais ne vous laissez pas tromper par leur taille compacte : ces écouteurs sans fil offrent toujours une puissance audio sérieuse. Ils promettent un son aussi bon que celui de la dernière génération pour le même prix abordable de 59 €. Ces écouteurs ATH-SQ1TW2 sont disponibles en quatre finitions époustouflantes : Jet Black, Pure White, Navy/Red et Forest Green. Malgré leur taille compacte, ils sont équipés des haut-parleurs exclusifs de 5,8 mm d’Audio-Technica. Ils sont prêts à offrir des graves puissants et des aigus nets qui ne manqueront pas mettre en valeur vos morceaux préférés. On apprécie leur mode à faible latence, qui maintient le son en parfaite synchronisation avec l’action à l’écran. De plus, grâce au couplage multipoint, vous pouvez basculer en toute transparence entre deux appareils sans le mot de passe de reconnexion. Besoin de rester à l’écoute du monde réel ? Les fonctions de contrôle d’ambiance vous permettent de vous adapter facilement à votre environnement.

Ces écouteurs ATH-SQ1TW2 brillent également lorsqu’il s’agit d’appels mains libres. Grâce aux micros idéalement placés et à la technologie de suppression du bruit, vous pourrez discuter sans que le bruit de fond ne perturbe votre conversation. Si vous préférez des appels plus naturels, la fonction d’effet local de l’application Audio Technica Connect est là pour ça.

L’autonomie de la batterie est une autre victoire, avec 6 h 30 avec une seule charge et 13 h 30 supplémentaires grâce à l’étui de chargement. En parlant du boîtier, il est aussi fonctionnel qu’élégant, avec des découpes transparentes sur le couvercle pour que vous puissiez jeter un coup d’œil à vos écouteurs. Ce boîtier est compatible avec le chargement sans fil et USB-C. Et les écouteurs eux-mêmes sont résistants à l’eau et répondent à une norme équivalente à IPX5.