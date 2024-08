La montre connectée Red Bull Racing de TAG Heuer est de retour et on est sérieusement tenté

La dernière collaboration entre Tag Heuer et Red Bull Racing est une montre connectée en édition limitée honteusement désirable.

TAG Heuer et Oracle Red Bull Racing forment un duo dynamique dans le monde du sport automobile et des montres de luxe. Les marques se sont associées pour nous proposer des garde-temps vraiment impressionnants. En 2022, les marques nous ont offert la TAG Heuer Formula 1 x Red Bull Racing Special Edition. Une montre alliant le monde de la F1, plein d’adrénaline, à l’ingénierie de précision de l’horlogerie suisse. Avance rapide jusqu’à aujourd’hui et le duo est de retour avec quelque chose de nouveau : la TAG Heuer Connected Calibre E4 45MM x Oracle Red Bull Racing Edition (1900 €).



Cette nouvelle montre est dotée de fonctionnalités très Red Bull Racing. Le boîtier en titane DLC grade 2 noir et la lunette en céramique noire lui confèrent un look à la fois robuste et raffiné. De son côté, le bracelet bi-matière, avec son incrustation en cuir bleu et ses touches rouges, est un clin d’œil aux couleurs vibrantes de l’équipe. Et n’oublions pas la technologie : c’est une montre connectée, après tout. Elle est livrée avec des cadrans de montre dédiés qui changent en fonction de l’endroit où l’équipe court, et même une application dédiée qui tient les fans informés de chaque rebondissement de la saison.



Cependant, la TAG Heuer Connected Calibre E4 45MM x Oracle Red Bull Racing Edition est plus qu’un simple joli visage. C’est également une machine de guerre fonctionnelle, offrant une suite d’applications sportives et utilitaires, de mesures de bien-être et de capteurs pour vous garder au top (que ce soit sur la piste de course ou simplement pour essayer de passer votre course matinale).

Dans le plus pur style TAG Heuer, le tout est emballé dans un écrin qui reflète l’esprit d’Oracle Red Bull Racing. Cette édition est dès le départ une pièce de collection. Si vous êtes un fan inconditionnel d’Oracle Red Bull Racing, cette montre doit certainement trôner à votre poignet.