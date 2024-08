Les bolides électriques du championnat du monde UIM E1 s’invitent sur le lac de Côme

Le Championnat du Monde UIM E1, la première série mondiale de bateaux à moteur entièrement électriques, arrive sur le lac de Côme les 23 et 24 août.

Co-fondée par Alejandro Agag, ancien ingénieur de F1 et entrepreneur de sports électriques, la cinquième course de la saison inaugurale du Championnat est le GP E1 du Lac de Côme, organisé à l’hôtel de renommée mondiale Villa d’Este. Ce championnat est soutenu par des propriétaires célèbres, dont Rafael Nadal, Tom Brady, Will Smith et le milliardaire bolivien Marcelo Claure. Il s’est rapidement imposé comme le nouveau terrain de jeu des riches et célèbres – avec la présence de SAS le Prince Albert II de Monaco lors de sa dernière course.

L’E1, cousin de la Formule E et de l’Extreme E, est le premier et le seul championnat de bateaux de course entièrement électriques au monde, sanctionné par l’Union Internationale Motonautique (UIM), l’organisme directeur mondial du motonautisme. Les propriétaires d’E1 et les villes partagent également la mission du championnat : favoriser un changement durable et avoir un impact positif sur la mobilité maritime via des technologies propres.





Les pilotes courent à bord du RaceBird – le premier bateau de course entièrement électrique au monde combinant un design élégant et futuriste avec une technologie innovante d’hydroptère – créé par le PDG italien de l’E1, Rodi Basso. Le championnat comprendra des courses dans des villes du monde entier, notamment Djeddah, Venise, Monaco et Hong Kong. Neuf équipes de pilotes masculins et féminins s’affronteront lors de la première saison pour remporter le titre E1.

Les équipes de l’E1 appartiennent à certains des plus grands noms de leur domaine, établissant une nouvelle norme en matière de propriété de célébrités dans le sport, de Tom Brady, Rafael Nadal, Virat Kohli, Didier Drogba et Sergio Pérez dans le sport à Steve Aoki et Will Smith et Marc Anthony. dans le monde de la musique et du divertissement.