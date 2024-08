Trek présente deux nouveaux vélos gravel pour explorer hors des sentiers battus.

Le tout nouveau Checkmate SLR est le tout premier vélo de course gravel de Trek, le plus léger et le plus rapide que la marque ait jamais fabriqué, parfait pour foncer sur les courses les plus épiques. Le nouveau Checkpoint SL Gen 3 améliore le modèle précédent avec un confort et une capacité de stockage plus importants, un ajustement amélioré et des performances globales en carbone pour les longues sorties gravel.

Les deux vélos partagent la technologie de confort IsoSpeed de Trek pour atténuer les bosses de la route et permettre aux aventuriers de rouler plus fort plus longtemps. De plus, les deux vélos gravel sont dotés de cadres et de fixations pour les tout nouveaux sacs Adventure de Trek, y compris le rangement dans le tube horizontale, le cadre et le sac triangulaire plus aéro efficace qui se range à l’abri du vent.

Le Checkmate (à partir de 8 999 euros) est le vélo gravel le plus rapide jamais conçu par Trek, avec les mêmes nouvelles formes de tubes aérodynamiques Full System Foil et le même cintre/potence aérodynamique que le Madone Gen 8. De plus, la nouvelle géométrie Gravel Race du Checkmate place les cyclistes dans une position plus agressive et plus efficace. Ensemble, ces caractéristiques contribuent à rendre le Checkmate 5 minutes et 54 secondes plus rapide que le Checkpoint SLR sur le parcours de 200 miles à Unbound (à 200W). Le Checkmate possède le même ensemble monobloc carbone cintre/potence ultraléger et aérodynamique que le Madone 8e gén., avec une largeur au niveau des cocottes 3 cm inférieure à la largeur au niveau des creux, ce qui permet au pilote de choisir entre une position améliorant l’aérodynamisme ou offrant une meilleure maîtrise tout en profitant d’un confort supérieur quand les mains reposent sur la partie supérieure du cintre.

Le Checkpoint SL Gen 3 ( à partir de 4059 euros) présente des formes de tubes redessinés et le carbone OCLV de la série 500 qui permet de rester léger, vif et économique. La nouvelle conception du cadre du Checkpoint SL Gen 3 a plus d’espace pour ajuster les bidons plus hauts avec les sacoches et offre plus de rangement interne. De plus, il possède des fixations à foison pour les sacoches de tube horizontal, de cadre et de triangle, des options de rangements sur la fourche et la possibilité d’installer des porte-bagages à l’avant et à l’arrière. La nouvelle géométrie Gravel Endurance du Checkpoint SL Gen 3 a une profondeur plus élevée et plus courte qui est plus confortable et plus performante pour les sorties gravel sur plusieurs jours. De plus, les cyclistes reçoivent un cintre GR Elite (sur les SL 5 et 6) ou un cintre GR Pro en carbone (sur les SL 7), qui partagent une inclinaison plus confortable et un évasement supérieur de 6 cm entre les manettes et les creux pour un meilleur contrôle et une plus grande confiance, quel que soit le terrain.