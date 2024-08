Ces enceintes Marshall sont meilleures que jamais avec, les nouvelles versions Emberton III et Willen II

Les Marshall Emberton et Willen reçoivent tous deux une nouvelle version avec un son plus puissant, une meilleure batterie et une protection accrue.

L’un des rois incontestés du son rock’n’roll, les enceintes Marshall font partie des meilleures enceintes portables pour les amateurs d’audio. Et deux de ses modèles les plus populaires reçoivent de nouvelles versions avec un son plus puissant, une meilleure batterie et une protection accrue. L’Emberton III et le Willen II sont de meilleures versions des favoris des fans de Marshall.

L’Emberton III, la plus grande des deux, n’est pas seulement jolie. Elle a du punch avec son son True Stereophonic, qui, selon Marshall, vous offrira une expérience stéréo pas comme les autres. Elle est présentée comme créant un son spatial approprié qui donnera à votre musique l’impression qu’elle tourbillonne autour de vous. Avec plus de 32 heures d’autonomie, cette enceinte est conçue pour survivre à toutes les aventures que vous lui lancerez. Et avec son indice de poussière et d’étanchéité IP67, vous n’aurez pas à craindre qu’elle ne soit sale – elle est aussi robuste que puissante.

Ensuite, il y a le Willen II, la petite soeur. Marshall lui a donné une petite poussée de croissance, malgré sa taille compacte. C’est juste assez pour améliorer les basses et la qualité sonore globale. Et même si elle est encore suffisamment petite pour être glissée dans votre sac, elle dispose désormais d’une puissance de feu encore plus grande, avec des drivers améliorés. Avec plus de 17 heures d’autonomie, elle vous tiendra compagnie lors de longues randonnées ou de voyages organisés. Et elle est tout aussi résistante que l’Emberton III, avec le même indice IP67. De plus, son astucieux bracelet en caoutchouc vous permet de l’attacher à presque tout.

Ces deux nouveaux modèles sont parés pour l’avenir avec Bluetooth LE Audio, promettant de débloquer de nouvelles fonctionnalités de partage audio via Auracast. Cela signifie que vous pourrez bientôt partager votre musique sur plusieurs enceintes, transformant n’importe quel espace en un véritable concert Marshall.

Si vous êtes prêt à découvrir les dernières sorties de Marshall, elles seront disponibles directement auprès de Marshall à partir du 26 août. L’Emberton III est à 179 €, tandis que la Willen II vous coûtera 119 €.