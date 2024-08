Le Google Pixel 9 Pro Fold corrige les plus gros défauts de l’original

Un plus grand format pliable de style livre avec également un Tensor G4 pour l’intelligence artificielle.

Le Google Pixel 9 Pro Fold est enfin officiel. Après des mois de rumeurs et de fuites, la deuxième tentative de Google en matière de téléphone pliable arrive dans le cadre de la gamme principale Pixel et répond de front aux lacunes de son prédécesseur. En plus d’un nouveau nom, cette refonte de fond intègre le dernier silicium Tensor et l’IA Gemini intégrée.

Google a abandonné l’écran de couverture compact du Pixel Fold d’origine au profit d’un écran plus grand de 6,3 pouces, qui devrait beaucoup plus proche d’un téléphone traditionnel. La barre de caméra couvrant l’appareil à l’arrière n’est également plus, remplacée par une bosse sphérique sur un côté. Les dimensions ont été considérablement réduites, à 5,1 mm une fois ouvert et 10,5 mm plié. Cela le rend plus mince que le Samsung Galaxy Z Fold6, même s’il pèse 257 g plus lourd.

Il est lancé en obsidienne (noir) et en porcelaine (une sorte d’or champagne), avec un cadre en métal satiné, une charnière polie et une protection Gorilla Glass Victus 2 à l’avant et à l’arrière. Surtout, cette charnière peut désormais s’ouvrir complètement à plat – ce que l’OG Pixel Fold ne pouvait pas gérer. Un indice IPX8 signifie qu’il survivra également à une immersion accidentelle.

Initialement appelé Pixel Fold 2, le changement de nom de Google indique clairement que le Pixel 9 Pro Fold fait désormais partie de la nouvelle génération Pixel 9 Pro, plutôt que d’être une simple ramification.

À l’intérieur, vous obtenez un écran OLED 8 pouces 2152 × 2076 avec technologie de rafraîchissement adaptatif LTPO. Les lunettes sont beaucoup plus fines que celles du Fold de première génération. La luminosité maximale est évaluée à 2 700 nits, soit 80 % de plus que ce que le Pixel Fold pourrait gérer. L’écran extérieur OLED 2424 × 1080 atteint des niveaux tout aussi époustouflants, mais avec un taux de rafraîchissement plus basique de 60 à 120 Hz.



Sur le plan de la photographie, le Pixel 9 Pro Fold conserve le même capteur principal de 48 MP, f/1,7 et le même téléobjectif de 10,8 MP, f/3,1 que le Pixel Fold. Les deux disposent d’un autofocus laser et d’une stabilisation optique de l’image, tandis que ce dernier est bon pour un zoom optique 5x. L’appareil photo ultra-large de 10,5 MP est nouveau, avec une mise au point macro pour les prises de vue en gros plan, et Google a mis à niveau les deux photographes selfie vers des unités de 10 MP, f/2,2. L’intérieur est désormais un trou perforé, plutôt que caché à l’intérieur de la lunette. Un nouveau mode Made You Look propose également des animations amusantes sur l’écran de couverture pour attirer l’attention des enfants.

Il est donc derrière le OnePlus Open en termes de nombre de pixels, mais il compense grâce au traitement d’image exceptionnel de Google et aux mêmes astuces d’IA générative que le reste de la gamme Pixel 9. Magic Editor peut recadrer des photos bien recadrées, ajouter des éléments comme de l’herbe plus verte, de la neige ou des couchers de soleil avec une invite de texte, et vous ajouter aux photos de groupe en guidant quelqu’un d’autre tout au long du processus pendant que vous entrez dans le cadre. Night Sight Video arrive également bientôt.

La puissance provient du dernier chipset Tensor G4 de Google, associé à 16 Go de RAM et à 256 Go ou 512 Go de stockage. Google estime que nous pouvons nous attendre à une navigation Web 20 % plus rapide et à des lancements d’applications 17 % plus rapides que les puces G3 de la série Pixel 8, les performances devraient donc être encore plus élevées par rapport au Pixel Fold d’origine.

Mais ce ne sont pas toutes de bonnes nouvelles. La capacité de la batterie a en fait diminué et la charge magnétique Qi2 n’a pas fait l’affaire. La batterie de 4 650 mAh est toujours censée offrir une « autonomie d’une journée », et les tablettes Qi classiques peuvent toujours recharger le téléphone sans fil. Le Pixel 9 Pro Fold est compatible avec le nouveau bloc d’alimentation USB-C de 45 W de Google, mais cela ne signifie pas qu’il se chargera à 45 W complets.

Le Pixel 9 Pro Fold sera également lancé sous Android 14, et non avec la nouvelle version 15 sur laquelle Google a travaillé toute l’année. Pourtant, sept années de mises à niveau du système d’exploitation et de correctifs de sécurité signifient que vous ne manquerez pratiquement rien. Et contrairement au Pixel Fold original, qui devait plus tard recevoir certaines fonctionnalités comme Circle to Search que la série Pixel 7, les suppressions de fonctionnalités et les mises à jour devraient désormais arriver en même temps que les modèles Pixel 9 principaux.

Il est lancé à 1899 €, dans les couleurs Obsidian et Porcelain. Les précommandes sont ouvertes aujourd’hui et les appareils devraient être expédiés en septembre.