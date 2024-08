Gemini Live pourrait être l’IA conversationnelle que la science-fiction nous a promise

L’assistant virtuel étendu de Google devient bavard…

Le monde de la technologie est obsédé par les smartphones IA depuis un certain temps, mais on a encore l’impression que nous sommes encore loin du niveau de la perfection. La nouvelle façon plus conversationnelle de Google d’interagir avec son assistant virtuel, Gemini Live, pourrait être la nouvelle solution la plus futuriste.

Au lieu de prononcer un mot d’activation à chaque fois que vous souhaitez discuter avec votre téléphone, Gemini Live ressemble un peu plus à un appel téléphonique que vous pouvez mettre en pause à tout moment. Vous pouvez poursuivre une conversation avec l’application Gemini en arrière-plan ou lorsque votre téléphone est verrouillé. Il fonctionnera également en mains libres via vos écouteurs sans fil connectés.

Il y aura dix voix différentes parmi lesquelles choisir, ce qui, selon Google, contribuera à rendre la conversation avec les Gemini un peu plus naturelle. Google estime que ces échanges de plaisanteries sur l’IA seront géniaux pour réfléchir à des idées, pratiquer des conversations importantes et extraire des données d’un tas d’applications différentes.

Des extensions intégreront Gemini dans les plus grandes applications de Google. À terme, Gemini pourra vérifier les conflits de calendrier, définir des rappels et les ajouter à vos listes de tâches Google Keep. Vous pourrez également lui demander de créer des listes de lecture YouTube Music et de contrôler les actions de l’appareil telles que le Bluetooth et le volume.

D’autres améliorations de l’IA incluent la capacité de reconnaître le texte de votre photothèque, afin que vous puissiez extraire des listes de courses à partir de recettes ou vérifier si votre journal est exempt d’un dépliant de concert. Gemini pourra également créer des images génératives à partir de vos invites vocales, puis vous permettre de les glisser-déposer dans Google Messages ou Gmail.

Lancé aux côtés des téléphones de la série Pixel 9, de la Pixel Watch 3 et des Pixel Buds Pro 2, Gemini Live s’adresse d’abord aux anglophones sur Android. D’autres langues et une prise en charge iOS seront attendues dans les semaines à venir. Vous aurez besoin d’un abonnement Gemini Advanced – qui fait partie du forfait payant Google One AI Premium à 20 $ – pour l’obtenir.