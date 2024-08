Le Pixel 9 Pro débarque en deux tailles. Celle-ci est notre préférée

Le Pixel 9 reste une alternative plus courante…

Les fans de téléphones puissants mais conviviaux se réjouissent : Google a lancé deux versions du Pixel 9 Pro, son dernier et meilleur smartphone. Ils arrivent aux côtés d’un Pixel 9 avec un nouveau look, des processeurs plus puissants et encore plus d’intelligence Gemini AI.

La marque XL a été retirée du Pixel 9 Pro XL de 6,8 pouces, tandis que le Pixel 9 Pro obtient la même taille d’écran de 6,3 pouces que le Pixel 9 ordinaire. Vous pourrez repérer un Pro grâce à sa vitre arrière mate et structure en métal poli ; le Pixel 9 a un dos poli et un cadre mat. L’équipe de conception de Google a clairement gardé un œil sur les tendances du secteur, car les trois téléphones ont des cadres et des verres plats. La barre de caméra de marque à l’arrière est désormais en forme de pilule, avec des coins arrondis.

Les deux variantes Pro sont fondamentalement identiques, à l’exception de la taille, de la résolution de l’écran, de la capacité de la batterie et des vitesses de chargement filaire. Il n’existe pas de téléobjectif de seconde classe comme les Apple iPhone 15 Pro Max et 15 Pro – et avec des durées de vie de batterie similaires pour les deux, on choisirait le modèle le plus petit à chaque fois. Le Pixel 9 a une caméra arrière de moins, des caractéristiques d’écran légèrement moins impressionnantes et moins de RAM – mais semble toujours suffisamment puissant pour défier des appareils comme le Galaxy S24 de Samsung.

Google a amélioré ses écrans Actua et Super Actua OLED avec une luminosité plus élevée et des cadres plus fins que la génération précédente. Le Pixel 9 de 6,3 pouces obtient une résolution de 2 424 × 1 080, une fréquence d’images commutable de 60 à 120 Hz et une luminosité maximale de 2 700 nits, tandis que le Pixel 9 Pro passe à 2 856 × 1 280, un rafraîchissement adaptatif LTPO de 1 à 120 Hz et une luminosité maximale de 3 000 nits. Le Pixel 9 Pro va encore plus loin avec une dalle de résolution 2992×1344. Tous les trois sont protégés par Victus 2 Gorilla Glass et fonctionnent bien avec la norme Ultra HDR de Google.

Comme d’habitude, Google sort le grand jeu sur la photographie. Le Pixel 9 ramène le capteur principal de 50 MP du Pixel 8, ouverture f/1,68 avec autofocus laser à zone unique et stabilisation optique de l’image, mais ajoute un nombre de pixels ultra-large plus élevé. Cette unité 48 MP, f/1.7 apporte une mise au point macro pour les gros plans. La caméra selfie de 10,5 MP à l’avant reste la même que l’année dernière. Les deux variantes Pro ont des capteurs principaux de 50 MP, des objectifs ultra-larges de 48 MP et des téléobjectifs de 48 MP, bons pour un zoom optique 5x. La seule mise à niveau matérielle est la caméra selfie, dotée d’un capteur 42MP avec mise au point automatique.

Les algorithmes de traitement d’image simplifiés devraient aider les trois téléphones à rester compétitifs par rapport aux autres combinés de premier plan, avec des panoramas en basse lumière mis en évidence lors de l’événement de révélation de Google. Les nouveaux outils d’édition génératifs d’IA pourraient également inciter Samsung à regarder par-dessus son épaule. L’éditeur Magic peut désormais agrandir le cadre sur des photos bien recadrées. Le Video Boost qui améliore la faible luminosité peut apparemment également rendre un rendu deux fois plus rapide.

Add Me est le premier atout phare, selon nous ; il vous permet de remettre votre téléphone à quelqu’un d’autre dans votre photo de groupe, afin que vous puissiez également y être sur la photo. Le téléphone montre au nouveau photographe où aligner l’objectif de l’appareil photo et le processeur d’image assemble les images ensemble.

Gemini Live fait ses débuts sur la série Pixel 9, Google promettant une communication en langage plus naturel avec l’assistant vocal AI. D’autres logiciels spécifiques au Pixel incluent une nouvelle application météo native qui donne des résumés quotidiens alimentés par Gemini, des listes magiques pour Google Keep qui créent automatiquement des listes de tâches pour des choses comme les dîners de famille et les excursions d’une journée, et une nouvelle application de captures d’écran Pixel que Gemini peut rechercher. et extraire le texte de. Call Notes peut également écouter vos conversations téléphoniques (avec autorisation), afficher les notes pertinentes à l’écran et transcrire la conversation pour plus tard.

Les trois téléphones disposent d’un nouveau chipset Tensor G4, développé en interne par Google en pensant à l’accélération de l’IA. Les performances pures ne défient peut-être pas les meilleurs rivaux équipés de Snapdragon, mais la société estime que les cas d’utilisation réels devraient connaître une saine amélioration par rapport au Tensor G3 sortant. Attendez-vous à une navigation Web 20 % plus rapide et à des lancements d’applications 17 % plus rapides. Le Pro dispose d’un nouveau refroidisseur à chambre à vapeur qui devrait également l’aider à rester rapide sous charge. Le Pixel 9 dispose de 12 Go de RAM et de 128 ou 256 Go de stockage, tandis que les deux variantes Pro obtiennent respectivement 16 Go et 128, 256, 512 Go ou 1 To.

Le Pixel 9 Pro est le premier téléphone Android à être lancé avec SOS par satellite. Le service sera d’abord mis en ligne aux États-Unis, les clients Pixel bénéficiant de deux ans gratuits. Il sera déployé dans d’autres pays plus tard.

C’est vraiment dommage que la charge magnétique Qi2 ne soit adaptée à aucun modèle Pixel 9 ; tous les trois se contentent de recharges sans fil Qi régulières. Google revendique un ravitaillement de 50 % en 30 minutes pour les Pixel 9 et Pixel 9 Pro grâce à sa nouvelle prise d’alimentation USB-C de 45 W ; le Pixel 9 Pro XL devrait atteindre 70 % dans le même laps de temps. Les trois téléphones prétendent offrir plus de 24 heures d’utilisation, ou jusqu’à 100 heures en utilisant le mode Extreme Battery Saver.

Mauvaise nouvelle si vous espériez obtenir une toute nouvelle version d’Android directement prête à l’emploi ; les trois téléphones Pixel 9 sont lancés avec Android 14. On ne sait pas quand Google lancera la nouvelle version 15, qui est en préparation depuis un certain temps maintenant. Au moins avec sept ans de mises à jour Android, de suppressions de fonctionnalités Pixel et de correctifs de sécurité, les clients ne devraient pas se sentir trop lésés.

La nouvelle gamme de téléphones Pixel débutera à partir de 899 € pour le Pixel 9 standard, dans les couleurs Obsidian, Porcelain, Wintergreen et Peony. Le Pixel 9 Pro vous coûtera 1099 €, tandis que 1199 € pour le Pixel 9 Pro XL représente en fait une hausse de prix par rapport au Pixel 8 Pro de l’année dernière – qui lui-même représentait un grand pas en avant par rapport à la génération précédente. Les deux Pros débarquent en coloris Obsidienne, Porcelaine, Noisette et Rose Quartz.