Cette platine vinyle transparente Pro-Ject est tout simplement la plus belle

La nouvelle platine vinyle XA B de Pro-Ject est un lecteur de vinyle acrylique transparent qui emprunte des fonctionnalités haut de gamme aux platines vinyles de la gamme.

Les fans inconditionnels de vinyle savent que vous ne trouverez pas de meilleure qualité audio ailleurs. Mais les meilleures platines vinyles ne sont pas toujours à la hauteur. Ce n’est pas parce que le vinyle a un charme rétro que vous devriez écouter des disques sur quelque chose qui semble avoir été repêché dans le loft de votre grand-mère. Mais la nouvelle platine vinyle transparente de Pro-Ject est peut-être le plus beau lecteur vinyle que l’on ait jamais vu. Cette Pro-Ject XA B est au prix de 1 499 $.

Ce socle en acrylique n’est pas seulement destiné au spectacle. Selon Pro-Ject, ce matériau fait des merveilles pour l’amortissement du son, ce qui signifie que vous vivrez une expérience « sonore merveilleuse ». Dotée de la technologie True Balanced, la platine vinyle XA B arbore une sortie symétrique mini-XLR visant à réduire le bruit et les interférences. Pour profiter pleinement de cette fonctionnalité, vous aurez besoin d’un étage phono équilibré, qui n’est pas fourni en standard. Au lieu de cela, cette platine vinyle est livrée avec un câble phono de haute qualité pour que les choses bourdonnent bien.

Cette platine vinyle Pro-Ject XA B est dotée d’un bras de lecture en aluminium de 10 pouces avec une nouvelle cartouche à aimant mobile Pick It Pro Balanced. Ce n’est pas le premier rodéo de Pro-Ject avec des sorties symétriques – des modèles comme le X1 B et le X2 B l’affichent également. Mais le XA B augmente la mise en incluant la cartouche équilibrée dès la sortie de la boîte.

Ce bras de lecture emprunte beaucoup à la gamme premium EVO de Pro-Ject, notamment un boîtier de roulement surdimensionné pour réduire les résonances indésirables et un contrepoids amorti en TPE pour maintenir vos rotations de vinyle fluides. Le système d’entraînement est un moteur synchrone AC avec un générateur DC/AC intégré pour éliminer les inconvénients des alimentations externes.

Ajoutez un sous-plateau monté dans un roulement principal en acier inoxydable avec une bague en laiton, conçu selon une tolérance méticuleuse de 0,001 mm, et vous obtenez une rotation très douce. Le plat principal ? Il s’agit d’un morceau d’aluminium amorti en TPE de 1,7 kg, avec un interrupteur de contrôle de vitesse pratique pour basculer entre 33 et 1/3 à 45 tr/min.