Voici l’ordinateur portable le plus étrange jamais vu… ou senti !

L’Asus Adol Book 14 est un ordinateur portable avec un diffuseur de parfum intégré… Mais pourquoi ?

Il existe de nombreux ordinateurs portables parmi lesquels choisir, chaque version doit donc faire quelque chose pour attirer vos yeux. Cet ordinateur portable Asus a certainement adopté une approche différente, dirons-nous. C’est l’ordinateur portable le plus étrange que l’on ait jamais vu, ou senti apparemment. Peu importe un écran magnifique ou un son de premier ordre, Asus a ajouté un diffuseur de parfum à cet ordinateur portable… pour une raison quelconque.

L’Adol Book 14 Air est un ordinateur portable de 14 pouces alimenté par le processeur AMD Ryzen 8945H. Il offre un écran OLED avec une résolution de 2880×1800 et un taux de rafraîchissement rapide de 240 Hz. Cet écran offre une couverture de la gamme de couleurs DCI-P3 à 100 % et maintient une précision des couleurs serrée avec un Delta E moyen inférieur à 1.

À l’intérieur, il embarque 32 Go de mémoire LPDDR5X-7500 et un SSD PCIe 4.0 de 1 To. Sa batterie de 75 WH prétend offrir jusqu’à 14 heures de lecture vidéo locale 1080p – en supposant que vous mainteniez une luminosité faible et que vous n’utilisiez pas le Wi-Fi, naturellement.

Mais son vrai truc ? Le gadget parfumé provient d’un distributeur de parfum intégré dans le couvercle de l’ordinateur portable. Gracieuseté de la créatrice de mode Anna Sui, ce distributeur contient une feuille de parfum infusée. Le couvercle découpé CNC fixé magnétiquement vous permet d’échanger les parfums. Les feuilles de parfum ne dureront pas éternellement, mais le paquet comprend trois parfums : Basilic et Mandarine, Rose of Man’s Land et Be a New Her – quoi que ce soit.

Côté IA, l’Adol Book 14 Air comprend un assistant intégré. Son APU dispose de 39 TOPS pour le traitement de l’IA, avec des graphiques Radeon 780M intégrés assez rapides pour un GPU embarqué. Cependant, gardez à l’esprit que l’APU AMD Hawk Point est plus lent que les autres en termes de performances NPU. Donc, si l’IA est votre truc, vous feriez peut-être mieux d’utiliser un ordinateur portable IA.

Le pack comprend également le parfum Wishing Elf d’Anna Sui (50 ml), un sac d’ordinateur élégant, une souris personnalisée et un ensemble d’autocollants. L’ensemble de ce package bizarre est au prix de 6 999 RMB (environ 975 €) chez Asus.