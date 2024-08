La panoplie des accessoires tech pour la rentrée

Parce qu’il faut bien y penser un jour… Notre sélection Back-to- School tech.

Scorche GoBat 5K, 30 €

Mettez-le dans votre sac à dos et disposez toujours d’une puissance de frappe supplémentaire. Cette powerbank magnétique sans fil compatible MagSafe est certifiée pour la sécurité et la compatibilité afin de fournir aux appareils compatibles Qi jusqu’à 10 watts de puissance de charge rapide sans fil. Son port USB Type-C 10 W est parfait pour charger rapidement les derniers téléphones ou tablettes compatibles, que ce soit à la maison, au travail ou en déplacement. La batterie portable de 5 000 mAh vous permet de charger sans fil un appareil depuis le Qi Pad ou depuis le port USB-C et de l’emporter avec vous pour le recharger n’importe où.

Torche PowerUp 600, 60 €

Il s’agit du moyen le plus rapide et le plus simple qui pour redémarrer une batterie de voiture. A la fois démarreur, powerbank et lampe de poche avec une puissance de 600 AMP, vous pouvez démarrer n’importe quel véhicule avec une batterie partielle ou à plat avec un moteur à 8 cylindres et jusqu’à 5,0 litres ou des moteurs diesel jusqu’à 2,0 litres en cas d’urgence. Le système de sécurité sans étincelles protège le démarreur, vous et votre véhicule. La lampe de poche LED multimode avec 4 modes et 300 lumens vous aide à voir votre batterie dans des conditions de faible luminosité et le mode SOS peut être utilisé pour signaler une voiture qui passe en cas d’urgence. La batterie est livrée préchargée, elle est donc prête à être utilisée dès la sortie de la boîte. Le port USB 5 volts (2 A) charge les smartphones, tablettes, appareils photo, GPS ou tout autre appareil doté d’un port USB à partir de la batterie portable. Cette lampe de poche portable se range facilement dans n’importe quelle boîte à gants, coffre de véhicule ou peut être emportée avec vous pour l’utiliser avec des batteries de véhicule supplémentaires.

PowerVolt PE 65, 55 €

Ce double port de chargement rapide PowerVolt PD65, chargeur mural USB-C à double port fournit jusqu’à 65 W à un seul appareil. Il partage intuitivement la puissance entre les deux ports à un taux de : 45 W + 20 W ou 57,5 ​​W + 7,5 W (lors du chargement d’un objet plus petit, tel que des écouteurs).

Câbles StrikeLine, à part de 15 €

Jamais assez de câbles pour alimenter vos gadgets ! En options 1 pi – 4 pi et 10 pi, ce câble tressé StrikeLine USB-C vers USB-C charge, synchronise et alimente. Conçu pour des taux de transfert rapides et une charge et une synchronisation à haute efficacité de 15 W avec les appareils de type C, il est certifié pour garantir une compatibilité à 100 % avec les produits USB Type-C tels que les smartphones, les disques durs et les ordinateurs portables. La conception du câble tressé permet d’éviter tout enchevêtrement dans le câble.

Panneau Bicolore ProLED, 90 €

Il vous illumine pour les cours en ligne ou les appels vidéo à la maison avec maman. Voici votre source portable de lumière naturelle qui transforme sans effort chaque instant avec une température de couleur naturelle réglable de 2 500 à 6 500 K, comme le coucher du soleil ou la lumière du jour.