Philips recharge ses derniers écouteurs supra-auriculaires Go à l’énergie solaire

Philips a choisi de déployer la technologie de recharge solaire Powerfoyle sur ses derniers écouteurs de sport supra-auriculaires.

Urbanista a lancé ses écouteurs Los Angeles avec Powerfoyle en 2021, et a depuis introduit la technologie dans les oreilles Phoenix de 2022. Philips expérimente désormais cette technologie, qui utilise à la fois la lumière du soleil et la lumière artificielle intérieure pour charger. Le principal avantage est que la durée d’exécution peut être quasiment infinie à condition que vous ne soyez pas assis dans une pièce sombre. Les écouteurs A6219 Go ont également une autonomie de 80 heures – vous pourrez donc écouter ce que vous voulez, même si vous passez de la batterie pleine à l’épuisement complet. Vous pouvez surveiller la progression de la charge via l’application Philips Headphone.

Et comme ce sont des écouteurs de sport, ils sont également résistants à l’eau, à la sueur et à la poussière. La société a également dévoilé le casque A6709 Go Open (nous n’en avons pas encore d’image). Il fonctionne de la même manière que les écouteurs sans fil dans la mesure où ils disposent d’un étui de chargement, mais ils ont une conception acoustique ouverte pour une pleine conscience de votre environnement. Les A6709 sont résistants à la transpiration IP55 avec 28 heures d’écoute (7 dans le casque plus trois charges dans le boîtier). Nous ne savons pas encore combien coûtera la nouvelle gamme ni quand elle arrivera en magasin.