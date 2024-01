Le Samsung Galaxy S24 Ultra est le smartphone drapé de titane que vous attendiez

L’IA générative et la caméra zoom révisée sont en tête de la liste des mises à niveau.

Un nouveau concurrent pour le titre de meilleur smartphone de 2024 est arrivé. Le Samsung Galaxy S24 Ultra met tout en œuvre avec une finition en titane pour rivaliser avec le meilleur qu’Apple puisse proposer, des appareils photo mis à jour avec des capacités supérieures en basse lumière et une IA très intelligente sur l’appareil destinée à éliminer les problèmes de retouche photo et de prise de notes.

Le Galaxy S24 Ultra est légèrement plus large mais un peu plus court que le S23 Ultra de l’année dernière, en grande partie grâce à certains des cadres d’écran les plus fins jamais vus sur un téléphone non incurvé. L’écran est placé dans un cadre en titane avec une finition mate satinée, ce qui le met à égalité avec l’iPhone 15 Pro Max en termes de matériaux luxueux. Naturellement, il y a encore une fente dans la base pour contenir un stylet S Pen.

Le dernier produit phare de Samsung est le premier doté du Corning Gorilla Armor, un nouveau verre ultra résistant quatre fois plus résistant aux rayures que le Gorilla Glass classique. Il réduit également la réflectivité de 75 %. Plus important encore, le verre aux bords incurvés du modèle de l’année dernière a été abandonné au profit d’un écran plat. L’AMOLED sous-jacent a un taux de rafraîchissement adaptatif de 1 à 120 Hz et peut atteindre une luminosité maximale de 2 600 nits pour une visibilité extérieure claire.

Côté photographie, le Galaxy S24 Ultra conserve le même capteur d’appareil photo principal de 200 MP, un téléobjectif à zoom optique 3x et un ultra-large de 12 MP que le modèle sortant. La mise à niveau majeure concerne le zoom secondaire : l’objectif 10MP, 10x est remplacé par un périscope 50 MP adapté à un grossissement 5x. Le capteur a des pixels 1,6 fois plus grands et offre des performances nettement meilleures en basse lumière, en partie grâce à un capteur gyroscopique OIS amélioré. L’intelligence informatique devrait garantir que les prises de vue avec un zoom 10x sont aussi nettes que l’année dernière, malgré le manque de matériel dédié.

Le Galaxy S24 Ultra peut gérer l’enregistrement vidéo 4K à 120 im/s, avec une IA générative intervenant pour doubler le nombre d’images lors du visionnage via l’application Galerie. L’intelligence artificielle est également disponible pour déplacer ou supprimer des objets dans une photo, ou pour agrandir générationnellement une image trop serrée.

L’IA sur l’appareil est dispersée dans OneUI 6.1, la version de Samsung d’Android 14. Au lancement, le téléphone pourra traduire en direct 13 langues différentes directement dans l’application de numérotation par défaut et transcrire les conversations en temps réel dans l’application d’enregistrement vocal. Ces derniers peuvent être résumés et soigneusement formatés automatiquement, tout comme toutes les notes ou gribouillis S Pen enregistrés dans l’application Stock Notes. Un appui long sur le bouton d’accueil, puis un cercle rapide autour de n’importe quel objet à l’écran effectueront également une recherche intelligente sur le Web, reconnaissant l’image et fournissant des informations pertinentes via Google.

La puissance provient d’un Snapdragon 8 Gen 3 pour Galaxy, donnant au Galaxy S24 Ultra une longueur d’avance sur ses rivaux utilisant des versions disponibles dans le commerce du processeur de Qualcomm. Il est associé à 12 Go de RAM et est refroidi par une chambre à vapeur 1,9 fois plus grande que celle du téléphone de l’année dernière. Cela devrait garantir des performances rapides dans les applications et les jeux, même en multitâche. Une batterie de 5 000 mAh avec une charge filaire de 45 W et une charge sans fil de 15 W promet une utilisation toute la journée entre les recharges.

Le Galaxy S24 Ultra est en précommande dès maintenant et sera mis en vente générale le 31 janvier, dans les couleurs Titanium Grey, Titanium Black, Titanium Violet et Titanium Yellow. Samsung propose également quelques couleurs supplémentaires disponibles exclusivement via sa boutique en ligne.

Les prix commencent à 1469 € pour un combiné de 256 Go, passant à 1589 € pour 512 Go et à 1829 pour 1 To.