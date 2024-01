Le Samsung Galaxy S24 adopte l’IA et ramène la puissance Exynos

Ajustements de style à l’extérieur, apprentissage automatique à l’intérieur…

Les Samsung Galaxy S24 et Galaxy S24 Plus sont enfin officiels. L’attaque en deux volets de Samsung sur le territoire des smartphones grand public apporte des améliorations de style subtiles, des améliorations d’écran bienvenues et marque les débuts de la poussée Galaxy AI de l’entreprise dans l’intelligence artificielle. Ils arrivent dans les magasins plus tard ce mois-ci aux côtés du produit phare Galaxy S24 Ultra.

Les différences sont plus que superficielles cette année, le S24 Plus bénéficiant d’un écran de résolution plus élevée et de vitesses de chargement filaires plus rapides que le S24 ordinaire. Samsung a également réussi à baisser le prix par rapport à la génération précédente.

Les deux téléphones ont été traités avec un cadre en « aluminium blindé » avec des côtés plats et une finition en métal mat. Les cadres d’écran plus fins que jamais signifient une augmentation de la taille de 0,1 pouce dans tous les domaines – 6,2 pouces pour le S24, 6,7 pouces pour le S24 Plus – et la technologie de taux de rafraîchissement adaptatif LTPO de 1 à 120 Hz est intégrée pour la première fois. La luminosité du panneau AMOLED atteint désormais également 2 600 nits.

Les S24 et S24 Plus voient Samsung revenir aux processeurs Exynos pour la première fois en deux générations – du moins en Europe. La Base S24 comprend un chipset Exynos 2400 For Galaxy associé à 8 Go de RAM et 128 ou 256 Go de stockage. Le S24 Plus augmente jusqu’à 12 Go de RAM et 256 ou 512 Go d’espace de stockage. La capacité de la batterie a été augmentée à 4 000 mAh et 4 900 mAh respectivement, et tandis que le S24 s’en tient à la même charge filaire de 25 W que l’année dernière, le S24 Plus ne peut pas gérer 45 W avec un adaptateur suffisamment puissant.

L’appareil photo reste le même que l’année dernière (qui, si vous y réfléchissez assez loin, était le même que l’année précédente). Cela signifie trois capteurs arrière : un capteur principal de 50 MP, un téléobjectif de 10 MP pour un zoom optique 3x et un ultra-large de 12 MP. Il y a également une caméra selfie 12MP à l’avant. Les mises à niveau les plus importantes concernent le logiciel, avec un mélange d’IA sur appareil et basée sur le cloud apportant pour la première fois une retouche photo générative. Il peut supprimer les reflets, supprimer ou repositionner des objets et agrandir des photos bien recadrées en remplissant les bords à l’aide de l’IA générationnelle.



Par ailleurs, l’interface OneUI Android a été parsemée de ses propres mises à niveau de l’IA, notamment des appels téléphoniques de traduction en direct, des transcriptions et des résumés de l’enregistreur vocal et des recherches sur le Web basées sur la reconnaissance d’objets. Samsung promet également sept générations de mises à jour et de correctifs de sécurité pour Android, ce qui représente l’engagement le plus long de l’entreprise envers un seul téléphone.

Les Galaxy S24 et S24 Plus sont tous deux en précommande dès maintenant et seront mis en vente générale à partir du 31 janvier. Les deux peuvent être disponibles dans les couleurs Onyx Black, Marble Grey, Cobalt Violet et Amber Yellow. Samsung propose également quelques couleurs supplémentaires disponibles exclusivement via sa boutique en ligne.

Attendez-vous à payer 899 € pour un Galaxy S24 de 128 Go ou 959 € pour un de 256 Go. Le Galaxy S24 Plus commence à 1169 € pour 256 Go et grimpe à 1289 € pour 512 Go.