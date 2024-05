Canon Light & Speaker ML-A, mi enceinte, mi lampe

Canon est célèbre pour fabriquer des appareils photo. Son nouveau Light & Speaker ML-A semble voir la marque changer de sujet…



Avez-vous déjà vu une chaîne hi-fi Dell ? Ou un ordinateur portable Denon ? Bien sûr que non, car certaines marques s’en tiennent à ce qu’elles savent faire. Canon, par exemple, ne fabrique que des appareils photo et des imprimantes. Sauf que, maintenant, ce n’est plus le cas.

Le Canon Light & Speaker ML-A fait exactement ce qui est écrit sur sa boîte, combinant un haut-parleur Bluetooth de 10 watts avec une lampe LED de 300 lumens dans un châssis en aluminium à peu près de la taille d’une bouteille de Coca-Cola de deux litres.

Cette ML-A contient une batterie de 2 600 mAh – suffisamment pour huit heures d’éclairage, cinq heures de musique ou trois heures des deux. Cela signifie que vous pourriez éventuellement l’emporter pour un (très court) voyage de camping. Mais étant donné qu’elle pèse également 1,6 kg, elle est probablement mieux adaptée pour ne pas aller plus loin que le jardin.

La partie lampe est réglable en fonction de l’endroit où vous la pointez, de sa luminosité et de la température de couleur de la lumière, tandis que le corps principal abrite un pilote de 50 mm et un radiateur passif pour un son à 360°. C’est un changement stratégique que même Stuff n’a pas vu venir – et avec un peu de chance, plus sexy qu’une imprimante Canon.

Vous pouvez précommander un Canon Light & Speaker ML-A dès maintenant pour 299 €. Nous sommes de grands fans de la finition argentée, qui dégage une véritable ambiance « bureau d’architecte ». Mais cette ML-A est également disponible en noir pour le même prix.