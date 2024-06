Beats présente ‘The Predicament’ avec LeBron James et Lil Wayne

Beats s’associe à LeBron James et Lil Wayne pour la campagne de la nouvelle Beats Pill : ‘The Predicament’

Beats by Dr. Dre (Beats) a annoncé ce 25 juin le retour de son enceinte emblématique Beats Pill, disponible dès cet été au prix de 169,95 € sur apple.com. Pour célébrer ce nouveau lancement très attendu, Beats a fait appel à l’icône mondiale LeBron James et à l’artiste Lil Wayne, lauréat d’un Grammy, pour jouer dans sa nouvelle campagne intitulée “The Predicament”.

Dans le spot, LeBron organise une soirée dans un hôtel tandis que le tube classique de Lil Wayne, “A Milli”, retentit en arrière-plan. La musique empêche Lil Wayne de dormir dans une chambre voisine et il n’a d’autre choix que d’affronter le bruit de plein fouet. Lorsqu’il découvre la source du vacarme, il troque son agacement contre l’acceptation et se joint aux festivités, encourageant même à monter le volume.

“Nous sommes ravis de réintégrer la Beats Pill dans notre offre de produits”, a déclaré Chris Thorne, CMO de Beats. “Il n’y a pas de meilleure façon de relancer un produit emblématique que de faire équipe avec deux icônes qui font partie de notre famille depuis la création de la Pill.” “La Beats Pill est un essentiel dans la famille James depuis le premier jour”, ajoute LeBron James. “C’est un produit emblématique et il est donc passionnant de participer à son retour pour une nouvelle génération.”



Entièrement repensée et redessinée, la nouvelle Beats Pill offre un son meilleur que jamais. Elle est plus légère et plus portable que sa prédécesseure, et dispose d’une autonomie de 24 heures impressionnante. Désormais dotée d’un système audio avancé, d’un port de recharge USB-C, ainsi que d’une résistance à la poussière et à l’eau certifiée IP67, la Beats Pill est également compatible nativement avec iOS et Android. Elle devient ainsi le compagnon idéal pour toutes les occasions. La Beats Pill sera disponible à la commande cet été en trois coloris élégants – Noir Mat, Rouge Flamboyant et Champagne – au prix de 169,95€ sur apple.com.