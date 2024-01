Seiko Prospex Black : trois nouvelles versions Night Vision

Trois nouvelles créations « Night Vision » rejoignent la collection Prospex Black Series de Seiko. Equipées de Green Lumibrite Pro sur les aiguilles des heures et des minutes ainsi que sur les index, et de cadrans d’un noir profond, elles garantissent une lisibilité optimale même dans les endroits les plus sombres. Leur lumière brille d’un vert éclatant, même dans les endroits les plus sombres. Leurs cadrans noirs réduisent les reflets au minimum, garantissant ainsi une

lisibilité optimale.

La diver King Turtle (780 €) se dote d’un boîtier de 45 mm et d’un bracelet en acier inoxydable avec revêtement en titane carboné , ainsi que d’une lunette en céramique qui accentue son coloris noir profond. Son verre saphir avec traitement anti-reflet intérieur et sa loupe en verre magnifient les effet du Green Lumibrite Pro. Dotée d’un calibre 4R36, étanche à 200 m

Le modèle Diver Sumo (1300 €) en édition limitée à 3500 pièces vient compléter les nouvelles Black Series. Il possède également des aiguilles et index recouverts de Green Lumibrite Pro qui permettent une lecture l’heure optimale dans l’obscurité et est doté d’un boitier en acier inoxydable de 45 mm avec revêtement en titane carboné ainsi que d’un verre saphir traité anti-reflet. Elle embarque un calibre 6R35 et est étanche à 200 mètres.