On a testé l’Arlo Video Doorbell, la sonnette connectée qui viens du futur

Plus tôt cette année, nous avions déjà testé la version filaire. Mais faute de câblage à notre porte d’entrée, elle était tout simplement trop complexe à installer. Ce n’est plus le cas avec cette nouvelle version de l’Arlo Video Doorbell, l’Arlo Essential Video Doorbell Wire-Free ou plus simplement une sonnette vidéo connectée sans fil qui vient directement concurrencer les reines du secteur.

Pour ceux qui n’ont aucune sécurité à la maison, ou pour ceux qui disposent de l’ensemble complet de caméras, la grande question est de savoir quelle sonnette vidéo est la meilleure ? Cette nouvelle sonnette vidéo Arlo Essential sans fil esti simple à installer. Si vous disposez d’un système Arlo, il s’agit d’un simple ajout à l’application. Sinon, inscrivez-vous et c’est parti. Deux vis dans le mur, attachez l’appareil et let’s go. On vous recommande de charger complètement la batterie avant de vous lancer dans l’installation, ou comme nous, deux jours plus tard, vous la retirerez pour la recharger…

Que dire des fonctions disponibles ? On retrouve les notifications sur votre smartphone lorsque quelqu’un sonne, la possibilité de parler dans les deux sens et l’alerte détection de mouvement. Le plus impressionnant est la vitesse de la connectivité : une simple pression sur la sonnette et votre téléphone sonne, vous y répondez et vous discutez avec la personne. Il existe aussi, comme sur la sonnette Arlo Voice Doorbell, des réponses standard telles que «Veuillez laisser le colis» que vous pouvez déclencher à partir de l’appel à l’aide de l’application.

Notre avis

Arlo propose enfin une véritable alternative à la concurrence (prends garde, Ring ). Voilà un super produit, facile à installer, plutôt élégant, pas cher (environ 199 € en ligneà avec les dernières technologies intégrées. On aime le fait que sa prise de vue permette de voir les visiteurs en entier.