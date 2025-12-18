Fauchon ouvre son flagship à New York

Fauchon a ouvert son nouveau flagship au nord de Bryant Park, marquant son grand retour aux États-Unis.



Créé en partenariat avec Restaurant Associates, ce nouvel espace réunit une boulangerie, une boutique, un barista bar, un café proposant un service de restauration en continu, ainsi qu’une salle à manger privée. L’ambition : faire rayonner le savoir-faire gastronomique français historique de la Maison tout en l’adaptant aux meurs de la Big Apple.

« La nouvelle boutique Fauchon à New York réinvente le charme et le raffinement de Paris au cœur de Manhattan, offrant une expérience complète, du café à emporter à la restauration sur place, en passant par l’espace retail et le salon privé », déclare Jérome Tacquard, président de Fauchon. L’adresse abrite également une sélection d’épicerie fine, de douceurs, de spécialités salées, de boissons et d’idées cadeaux, offrant aux visiteurs la possibilité de prolonger leur immersion.



Sous la direction du Chef exécutif Mat Bednarczyk, en collaboration avec le Chef exécutif de Fauchon Paris, Sébastien Monceaux, le restaurant propose une offre pour le petit-déjeuner, le brunch et le déjeuner, mêlant grands classiques de la gastronomie française et relectures contemporaines de recettes emblématiques américaines. Avec cette nouvelle adresse au nord de Bryant Park, Fauchon affirme sa volonté d’offrir une prestation globale, allant du take-away à la restauration sur place. Pensé comme un lieu de vie, ce flagship renforce le lien avec les clients à travers un concept inédit, où se rencontrent produits d’exception, services sur mesure et moments de partage.

« Plus qu’une boutique ou un restaurant, cette adresse new-yorkaise a été pensée comme un espace où l’on peut découvrir pleinement l’expertise de Fauchon. », témoigne Ana Bella Tacquard, directrice de marque Fauchon.

