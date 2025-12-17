HoverAir X1 Promax : le drone qui suit votre vie, pas l’inverse

HoverAir appartient à ces marques qui veulent redéfinir la façon dont vous capturez votre quotidien. La compagnie, fondée autour d’une idée simple – rendre le drone aussi intuitif qu’un smartphone – a lancé en 2023 le Hover Air X1, un mini-drone révolutionnaire qui a transformé la caméra personnelle en objet volant autonome. Depuis, la gamme s’est enrichie : X1, X1 Pro et désormais X1 Promax, le modèle le plus abouti, pensé pour offrir plus de portée, plus de stabilité et une qualité d’image nettement supérieure, tout en restant incroyablement compact.



Le X1 Promax s’inscrit dans cette vision : un drone qui ne ressemble pas à un drone. Il se déploie d’une main, décolle en quelques secondes et vous filme sans que vous ayez besoin d’apprendre à le piloter. Vous marchez, courez, pédalez : il vous suit. Vous visez une ambiance plus cinématique : il enchaîne automatiquement les mouvements de caméra. Et lorsque vous le tendez vers vous, il revient se poser dans votre main comme un accessoire du quotidien.

Plus puissant que le X1 d’origine, il reste étonnamment discret. Son format minimaliste, malgré les moteurs renforcés et la batterie plus volumineuse, en fait un compagnon idéal pour les sorties urbaines, les vacances ou les moments que vous souhaitez capturer sur le vif. Son autonomie réelle tourne autour de treize minutes, d’où l’intérêt d’une deuxième batterie si vous aimez multiplier les plans.

Plus agile, il suit désormais un vélo jusqu’à 42 km/h et peut atteindre 60 km/h en pointe. En milieu dégagé, le suivi est fluide et moderne ; en forêt ou dans des environnements serrés, un minimum d’attention reste nécessaire, les capteurs ayant parfois du mal à anticiper les obstacles les plus fins.

En intérieur, l’expérience devient presque organique : le drone reproduit votre trajectoire, ajuste sa hauteur, identifie les surfaces transparentes et insuffle une forme de naturel jamais vue sur un appareil de cette taille. Le mode portrait, pensé pour les contenus verticaux, renforce encore cette orientation résolument lifestyle.

L’image, quant à elle, marque une vraie montée en gamme : 8K pour zoomer sans perte, 4K 60 fps pour la fluidité, 120 fps pour les ralentis, HDR et HLG pour les ambiances contrastées. Les photos restent propres, polyvalentes, même si le 48 MP met en évidence les limites d’une optique aussi compacte. L’audio, capté par le smartphone, reste la seule réelle faiblesse : clair mais parfois trop filtré.

Verdict

Le Hover Air X1 Promax est l’expression la plus aboutie de la philosophie HoverAir : filmer sans effort, documenter sa vie sans préparer un tournage, capturer le mouvement sans interrompre le moment. C’est un produit pensé pour un mode de vie actif, créatif, moderne. Il coûte plus cher que le X1 et n’égale pas l’autonomie d’un drone classique, mais il offre une qualité vidéo étonnante, une simplicité rare et une agilité qui en fait un compagnon high-tech parfaitement adapté aux tendances actuelles.

Les +

 Design ultra compact, prêt à l’emploi

 Vol et suivi entièrement automatisés

 Vidéo très qualitative (8K, 4K 60 fps, HDR, 120 fps)

 Mode portrait naturel pour contenus verticaux

 Rapidité et stabilité améliorées

 Mémoire interne généreuse (64 Go)

 Hélices protégées, usage rassurant

Les –

 Autonomie limitée

 Audio perfectible

 Suivi moins fiable dans les environnements denses

 Portée moindre sans télécommande externe

 Version combo coûteuse