On a testé l’iPhone 17 d’Apple : l’iPhone à recommander à la plupart des gens en 2026 ?

À peine plus attrayant que le beige, l’iPhone 17 réserve néanmoins plusieurs surprises – et surtout, des caractéristiques qui en font un meilleur achat que n’importe quel autre iPhone.

Parfois, il est agréable de se tromper. L’année dernière, nous affirmionq que l’iPhone standard était le summum de la performance. Mais avec l’iPhone 17, Apple nous offre l’iPhone standard le plus performant à ce jour – et il est si puissant qu’il pourrait bien rendre le modèle Pro obsolète.

Cela peut paraître exagéré, mais après avoir passé du temps avec l’iPhone 17, nous sommes convaincus que c’est l’iPhone que la plupart des gens devraient acheter en 2026. En faites-vous partie ? Lisez la suite pour le découvrir.

Design et finition : toujours la même chose

C’est un iPhone. Si vous espériez une révolution en matière de design, préparez-vous à être déçu – ou achetez un iPhone Air. Mais ne le faites pas, car à moins d’avoir absolument besoin d’un iPhone avec un design légèrement différent de profil, l’iPhone 17 est un meilleur choix. Certes, il n’a rien d’exceptionnel. Mais qu’importe ? De toute façon, on passe 99 % de son temps les yeux rivés sur l’écran. Et même quand ce n’est pas le cas, le reste respire la qualité. En fait, on préfère le design du 17 à celui du 17 Pro et son imposant bloc photo ; et même l’Air, pourtant si fin, a lui aussi un bloc photo assez imposant. Et voici le plus étonnant : l’iPhone 17 ne pèse que 12 g de plus que l’Air, censément ultra-léger. À moins d’être une balance de précision, vous ne le remarquerez même pas.;

Par ailleurs, le nouveau Ceramic Shield 2 promet une meilleure résistance aux rayures. On fait confiance à Apple plutôt que de les critiquer. Le contrôle de l’appareil photo et le bouton Action (dont on a enfin trouvé l’utilité) sont toujours là. La couleur ? Le nôtre n’en avait pas. Apple nous a envoyé un iPhone blaænc, sans doute pour éviter que l’on se plaigne que les couleurs de cette année ne soient pas aussi éclatantes que celles de l’an dernier. Pff.

Écran et son : L’excellence avant tout

Le 60 Hz, c’est fini. Enfin, le compromis le plus agaçant d’Apple pour l’iPhone appartient au passé. Fini les smartphones Android de milieu de gamme qui se moquent des saccades de défilement de votre iPhone avec leurs 120 Hz ! L’intégration de l’écran du Pro ne se limite pas à des animations plus fluides. La fréquence de rafraîchissement peut descendre jusqu’à 1 Hz pour un mode veille prolongée écoénergétique. Pour quelqu’un qui laisse son iPhone sur son dock toute la journée et qui passe son temps à admirer les widgets en veille, c’est un vrai plus.

La luminosité maximale a également été améliorée. Elle atteint désormais 3 000 nits, et je peux confirmer que l’écran reste parfaitement lisible même pendant les rares 11 minutes d’ensoleillement qui, paraît-il, atteignent le Royaume-Uni chaque année. L’écran est légèrement plus grand que celui de l’iPhone 16, mais un peu plus petit que celui de l’Air.

L’iPhone 17 surpasse toutefois l’Air au niveau des haut-parleurs. Littéralement, car il en possède deux, contrairement à l’Air qui n’en a qu’un. En mode paysage, l’iPhone 17 offre un son stéréo puissant et respectable, ce qui me convient parfaitement, car je passe beaucoup trop de temps à regarder des vidéos et à jouer à des jeux sans avoir besoin de mes AirPods.

Appareil photo : des clichés réussis

Voici le moment précis où votre admiration pour l’iPhone 17 risque de se heurter à un mur : il ne peut rivaliser avec le téléobjectif du modèle Pro. Principalement parce qu’il n’en possède pas. Certes, Apple vante son zoom 2x « de qualité optique », mais il s’agit d’un recadrage de 12 MP du capteur principal de 48 MP. Les résultats sont corrects. Mais si l’on pousse le zoom numérique au-delà, la qualité des images se dégrade rapidement. Ce n’est pas aussi catastrophique que QuickTake, mais vous n’exposerez pas les clichés pris avec l’iPhone 17 en zoom 10x lors de votre prochaine exposition.

Heureusement, l’appareil photo principal est excellent pour les photos standard en zoom 1x, et l’ultra grand-angle de 48 MP amélioré permet de réaliser des photos macro plus nettes – idéal si vous aimez photographier de près de petits objets. À l’avant, la caméra selfie bénéficie également d’une amélioration, avec des clichés de 18 MP grâce à un capteur carré qui permet astucieusement de prendre des photos en mode paysage tout en tenant l’iPhone en mode portrait. Et voilà, des millions de poignets ont poussé un soupir de soulagement. (Et une foule de fabricants de téléphones Android ont mis leurs photocopieurs en marche.)

Au-delà des photos, les performances vidéo sont, comme prévu, excellentes. L’iPhone 17 filme en 4K à 60 images par seconde avec une stabilisation que l’on apprécie toujours. Contrairement à l’Air et son unique objectif, le 17 peut également filmer des plans larges. Cependant, si vous visez Hollywood – ou si vous avez besoin d’un téléobjectif – vous préférerez sans doute les fonctionnalités supplémentaires du modèle Pro. Et en tant que possesseur d’un iPhone 16 Pro, l’absence de téléobjectif nous a vraiment manqué lors de nos tests de l’iPhone 17.

Performances et autonomie : une batterie performante

Cette année, chaque nouvel iPhone a de nouveau bénéficié d’une mise à jour de la puce. Quelle surprise ! L’iPhone 17 est le seul nouveau modèle à ne pas être équipé de la puce A19 Pro ; il reçoit la puce A19 standard. Vous ne vous en apercevrez même pas. Les adeptes des benchmarks pourraient affirmer que la version Pro est comme un million de supercalculateurs assemblés, tandis que la version standard 19 rame comme un vieux VIC-20, mais en réalité, la puce A19 est capable de gérer presque tout. « Presque » car notre appareil a rencontré quelques difficultés avec Assassin’s Creed. La plupart des jeux fonctionnaient cependant parfaitement, et le téléphone a même géré sans problème un morceau de Korg Gadget qui met à rude épreuve un iMac M1. Le téléphone peut toutefois chauffer, alors utilisez une manette pour les jeux AAA et une coque pour les applications très gourmandes en ressources.

L’autonomie s’est avérée excellente, tenant toute la journée sauf en cas d’utilisation intensive de jeux ou de transferts de données. Pour le reste, on retrouve les compromis habituels par rapport à la version Pro : vitesses de transfert USB plus lentes ; moins de RAM (8 Go contre 12 Go). Mais au quotidien, cela n’a aucune importance.

Expérience logicielle : Liquid Glass

Même après un été d’améliorations, Liquid Glass présente encore de sérieux défauts. La clarté reste problématique, tout comme le scintillement des éléments d’interface superposés lors du défilement du contenu. Les applications ont tendance à masquer l’interface utilisateur, obligeant à effectuer des clics supplémentaires pour accéder à des fonctionnalités utiles. L’ensemble donne trop souvent l’impression d’être une surcouche Android bon marché et inachevée plutôt qu’un design Apple haut de gamme.

Apple reste toutefois en tête en termes de performances (toujours excellentes) et d’écosystème. Les applications premium et les jeux les plus populaires sont généralement disponibles en premier sur iPhone. Si vous souhaitez simplement utiliser Netflix, Spotify et Gmail, un iPhone n’est pas indispensable. Mais si vous recherchez les meilleurs outils de création et les logiciels premium sur mobile, l’App Store demeure la référence.

Il y a une exception majeure : le mode bureau d’Android 16 surpasse largement celui d’iOS. Apple pourrait sans doute surpasser Android sur ce point en s’inspirant des astuces multitâches d’iPadOS 26. Mais elle ne le fera pas tant qu’elle pourra vendre des MacBook. On imagine qu’il faudra la contraindre à débloquer les fonctionnalités d’un ordinateur de bureau sur un téléphone.

Et Apple Intelligence est toujours là, quelque part, comme un morceau de sucre dans une boîte, et c’est bien dommage qu’elle ne soit pas à la hauteur des technologies concurrentes. Au moins, elle excelle à supprimer des objets des photos. Ce sont toujours des petites victoires.

Verdict iPhone 17

Si vous vivez sur un plateau de tournage ou si vous tenez absolument à photographier vos animaux de compagnie à distance, optez pour un iPhone Pro. Si vous êtes obsédé par l’idée de posséder le deuxième appareil le plus fin jamais conçu par Apple (si l’on fait abstraction de la barre de l’appareil photo qui lui donne la même épaisseur qu’un iPhone standard) et que le prix plus élevé et les compromis importants que représentent son unique haut-parleur et son unique appareil photo ne vous dérangent pas, achetez un iPhone Air. Et réfléchissez-y à deux fois. Pour tous les autres : prenez l’iPhone 17.

Pour la version 256 Go, il reste cher, et certains smartphones Android proposent un téléobjectif dédié à ce prix. Mais dans l’ensemble, l’iPhone 17 est exceptionnel et ne présente aucun défaut majeur. C’est l’iPhone que la plupart des gens devraient acheter cette année.