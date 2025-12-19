Panasonic booste ses téléviseurs avec Auracast

Disponible via la dernière mise à jour logicielle, les utilisateurs peuvent désormais connecter un nombre illimité de casques Bluetooth et Auracast à leur téléviseur Panasonic et transmettre tout l’audio simultanément.

Panasonic annonce la prise en charge d’Auracast, pour élargir encore les fonctionnalités premium de ses téléviseurs et améliorer l’expérience de divertissement connecté pour ses clients. Disponible via la dernière mise à jour logicielle sur les modèles Z93A, Z95A, Z90A, Z85A, Z95B, Z90B, W95A, W90A et W95B en Europe, Auracast permet aux utilisateurs de connecter un nombre illimité de casques Bluetooth et Auracast à leur téléviseur Panasonic, dont l’audio sera alors transmis simultanément à tous les appareils connectés.

Conçus pour des expériences audio haut de gamme, les écouteurs sans fil Technics EAH-AZ100, primés, sont parfaits pour bénéficier de la nouvelle fonctionnalités Auracast des téléviseurs Panasonic². Grâce à la compatibilité Auracast, les utilisateurs peuvent connecter leurs écouteurs EAH-AZ100 à un téléviseur Panasonic compatible Auracast et combiner la qualité sonore premium de Technics. Ils bénéficient d’une connectivité avancée et de la réduction de bruit, pour une expérience audio exceptionnelle et flexible qui met pleinement en valeur les avantages d’Auracast .



L’intégration de nouvelles avancées technologiques, comme la technologie Bluetooth Auracast, apporte non seulement des avantages clairs aux utilisateurs, de la connectivité multi-appareils simplifiée à une flexibilité accrue, mais elle soutient également l’engagement de Panasonic en faveur de pratiques durables en réduisant la nécessité pour les clients de remplacer leur téléviseur pour profiter des dernières innovations.

