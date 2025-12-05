Essai – Skoda Kodiaq RS, le SUV anticonformiste 

Avec les Enyaq, Enyaq Coupé et Elroq, Skoda développe une gamme de SUV électriques. Mais les fans de motorisations thermiques ne sont pas oubliés pour autant avec le grand Kodiaq, dont la version RS est séduisante à bien des égards. Mais attention, il y a un piège… Par Philippe Guillaume

C’est quoi ?

Quasiment 900 000 exemplaires vendus : le Kodiaq, grand SUV de chez Skoda, a connu un fort joli succès commercial depuis son lancement en 2017. Il faut dire qu’il avait beaucoup d’arguments pour plaire en étant le premier grand SUV de la marque tchèque, disponible éventuellement en version 7 places (on peut aussi le commander en 5 places), avec un contenu technologique à la pointe (puisqu’il puisait dans la banque technologique du groupe Volkswagen et partageait pas mal de composants avec le Tiguan Allspace). Légèrement restylé en 2001 (face avant, calandre…), il a été plus sérieusement remis à jour en 2024, au point que l’on puisse parler de seconde génération…

Justement, qu’est-ce qu’il y a de nouveau ?

Plus de choses qu’il n’y paraît ! Sous une allure générale qui s’inscrit dans la continuité, les dimensions ont quand même changé (+ 6 cm en longueur) ; la calandre a de nouveau été redessinée, ainsi que les feux, plus effilés, à l’avant comme à l’arrière. A l’intérieur, l’ergonomie a évolué avec un sélecteur de vitesse qui passe derrière le volant, histoire de dégager de l’espace sur la console centrale. On ne peut pas ne pas remarquer la nouvelle dalle d’info-divertissement (12,9 pouces, elle est grande !), ainsi que la montée en gamme générale de la finition et des matériaux.

Et sous le capot ?

Par rapport aux générations précédentes, si Skoda conserve un Diesel sous le capot (un 2.0 TDI en 150 ch, traction, ou 193 ch, 4×4), le modèle mise désormais sur l’hybride avec une version classique (150 ch) et une rechargeable (204 ch, qui promet 122 km d’autonomie en tout électrique grâce à ses batteries de 19,7 kWh). Mais les fans de conduite un peu engagée se réjouiront du maintien (presque contre toute attente, dans le contexte actuel !), de la version sportive RS. Celle-ci conserve le moteur de la Golf GTI, mais par rapport à la génération précédente de Kodiaq RS qui offrait 245 ch et 370 Nm, on dispose désormais de 265 ch et de 400 Nm. Les performances évoluent en subtilité, avec une vitesse max qui reste aux environs de 230 km/h, et un 0 à 100 km/h qui est désormais abattu en 6,3 secondes au lieu de 6,6. Bien entendu, la boîte automatique à double embrayage DSG7 ainsi que la transmission 4×4 restent au programme. Et malgré les intentions sportives, les attentions Simply Clever chères à la marque sont toujours là (protection des arêtes de porte, parapluie dans la porte, gratte givre dans la trappe à essence, entonnoir dans le couvercle de lave glace…) pour vous faciliter la vie.

Et au volant, ça donne quoi ?

La montée en gamme qualitative se ressent dès l’ouverture de la porte, avec un intérieur accueillant. On apprécie les placages en Alcantara sur la planche de bord, l’éclairage d’ambiance, les jolis sièges bacquets (en Alcantara sur notre version, mais du full cuir est aussi disponible). Comme de coutume chez Skoda et encore plus sur le Kodiaq, l’espace à bord est gigantesque, avec une banquette arrière coulissante et un volume de coffre qui peut aller de 835 à 2065 litres selon la configuration des sièges. Bien entendu, comme sur les autres Kodiaq, le RS peut être commandé en 5 ou 7 places. Ensuite, le Kodiaq RS dévoile deux personnalités : sur les modes de conduite Eco et Confort, il est doux, silencieux, agréable et fait un parfait compagnon du quotidien pour les familles. Sur les modes Normal et Sport, la sonorité se fait un peu plus rauque (avec même des accents saccadés comme sur un vieux flat four Subaru !), et avec des paramètres (moteur, réponse à l’accélérateur, gestion de boîte, direction, suspensions) un peu plus engageants, mais qui ne deviennent jamais extrême : en d’autres termes, cela reste tout à fait fréquentable en toutes circonstances, y compris pour l’ensemble de la famille. Le Kodiaq RS, par son gabarit, n’est pas totalement sportif, mais c’est presque une auto de grand tourisme, qui ne rechigne pas à un rythme rapide mais appliqué, avec peu d’efforts au volant et une belle efficacité. La vraie polyvalence est garantie et le plaisir de conduite reste plus présent que sur un truc électrique souvent insipide…

Son point fort ?

Il est immense, performant, polyvalent, confortable, agréable et sécurisant en toutes saisons avec sa transmission à 4 roues motrices. Seulement voilà, malgré une consommation qui sait rester sous la barre des 9 l/100 en conditions réelles, la fiscalité automobile française ne voit pas d’un bon œil ce genre d’automobiles : Bercy a donc dégainé des taxes (malus éco) qui dépassent les 61 000 euros en version 7 places, auxquelles vous rajouterez, parce que ça fait plaisir, plus de 3500 euros de taxe au poids. Soit nettement plus que le prix d’achat du véhicule. On nage en plein délire. Seule façon d’y échapper : avoir des enfants, plein, qui vous permettent de retrancher de la fiscalité. Faites donc des enfants, ou adoptez-en. Beaucoup. Après tout, c’est sympa, les enfants…

Le verdict de Stuff

À moins de réussir à passer entre les gouttes, la fiscalité française ne va pas garantir une belle carrière à ce Kodiaq RS. Et c’est fort dommage, car le concept de « GTI à 7 places » est quasiment unique sur le marché et ce Kodiaq, parfaitement polyvalent, n’en reste pas moins un SUV pétri de bonnes manières mais avec un zeste de folie qui ne demande qu’à s’exprimer. Autant dire que nous avons aimé.

Les chiffres clé :

Moteur : 4 cylindres en ligne, turbo

Cylindrée : 1984 cm3

Puissance : 265 ch

Couple : 400 Nm

Boîte de vitesse : automatique à double embrayage, 7 rapports

Poids : 1903 kilos

Vitesse maxi : 234 km/h

0 à 100 km/h : 6,6 secondes

Conso officielle / de l’essai : 8,8 l/100 / 9 l/100

Prix : gamme à partir de 46820 €, version RS à partir de 62190 €