Plaud Note Pro, le mini-enregistreur qui fait travailler l’IA pour vous

Un objet ultrafin — à peine plus épais qu’une carte — à sortir de sa poche en réunion, en cours, en appel ou en entretien.

D’un simple appui, l’enregistrement démarre. Plus besoin de lever la tête pour prendre des notes. Grâce à ses micros de qualité studio, le son est net, même à plusieurs mètres de distance. L’appareil capture chaque voix, chaque intervention, comme un reporter discret dans la poche.

Ensuite, la magie opère : l’IA se met au travail. Les propos – courses, idées, décisions, discussions – sont transformés en texte clair, structuré, avec repérage des interlocuteurs, retranscription et synthèse. Vous pouvez ajouter des photos, du texte, ou marquer en direct les moments importants pour qu’ils ressortent dans le résumé. Résultat : on obtient un compte-rendu clair, facile à relire, à partager, à classer. Fini les carnets griffonnés, les oublis ou les notes brouillon.

C’est ultra-adapté à la vie d’un étudiant, d’unjuriste, d’un professionnel·souvent en réunion ou en rendez-vous — bref : à une vie active bien remplie. On garde les mains libres, on restes concentré, et on gagne du temps.

Mais comme tout dans la vie, ce n’est pas « magique » à 100 % — il y a des compromis. Pour un usage occasionnel, un simple smartphone + appli pourrait suffire. Et l’IA a beau bosser, parfois le résumé sera long, chargé, peut-être un peu trop verbeux. C’est l’alliance entre productivité et un certain confort – mais cela ajoute aussi un engin de plus à gérer, à recharger, à synchroniser.

Après l’avoir essayé, il apparaît clairement que le Plaud Note Pro n’est pas qu’un simple gadget — c’est un véritable allié pour quiconque veut allier efficacité, organisation et tranquillité d’esprit. Il réunit en un format ultra-compact (taille d’une carte de crédit) un enregistrement audio de qualité “studio” (grâce à ses 4 micros MEMS), une portée suffisante pour capturer des voix jusqu’à 5 m, et surtout un traitement intelligent — transcription, repérage des interlocuteurs, synthèses, “moments-clés” — rendu possible par l’IA.



Le vrai intérêt est de rester pleinement présent pendant réunions, cours, entretiens ou appels : plus besoin de prendre des notes à la main ou sur un smartphone, plus de distraction. Ensuite, l’app compagnon prend le relais et vous livre un compte-rendu clair, structuré, prêt à être relu, classé ou partagé. Pour un étudiant, un avocat, un professionnel ou quelqu’un avec un emploi du temps chargé, c’est un gain de temps et de sérénité considérable. Pour ceux qui multiplient les réunions, interviews, cours ou rendez-vous, le Plaud Note Pro change la donne — en favorisant la productivité, la clarté et le confort de l’organisation mentale.