Essai – Smart #5 Brabus : changement de décor 

Après les #1 et #3, Smart continue sa mue avec cette #5, un grand SUV destiné aux familles. Nous l’avons essayé dans sa version Brabus, aux performances carrément sidérantes ! Et vous savez quoi ? On a aimé ! Beaucoup, même… Par Philippe Guillaume

C’est quoi ?

La première Smart mesurait 2,50 m de long. La dernière (cette #5, donc), en mesure 4,70 (c’est plus que la première génération de BMW X5, qui en faisait 4,66 !). C’est que tout change, ma bonne dame. Avec les #1 et #3, dont les essais ont déjà été publiés sur ce site aux nobles idéaux, on a vu que Smart était en train de se réinventer. La #5 appuie cette stratégie : voilà la Smart des familles qui cherchent un SUV familial !

Justement, qu’est-ce qu’il y a de nouveau ?

Ben tout ! On a déjà essayé ici la #1 (4,27 m de long) ainsi que la #3 (4,40, et un peu plus haute), mais avec la #5, on change carrément de dimension. Nous sommes ici en présence d’un joli SUV à l’allure engageante. On s’en doute : l’espace à bord est assez gigantesque avec une banquette arrière coulissante et un coffre qui offre au minimum 630 litres de contenance. Smart appartenant désormais, pour moitié à Mercedes, et pour l’autre moitié au groupe chinois Geely, on se moque de savoir que cette auto est assez proche d’une Zeekr X7, peu connue chez nous. Dans l’hexagone, la #5 pourra toujours faire valoir sa singularité et son design affirmé, qui fait tourner les têtes.

Et sous le capot ?

Que de l’électrique, évidemment, c’est le nouveau positionnement de Smart. Certes, une ForTwo électrique existait déjà dès 2009, mais on rappellera avec pudeur qu’elle développait 41 ch et offrait (en théorie) 115 km d’autonomie ; passons également sur la vitesse limitée à 100 km/h et les 8 heures alors nécessaires ( !) pour la recharge. Beaucoup de choses ont changé avec cette #5 : la gamme commence avec la Pro (76 kWh de batteries, 340 ch, 465 km d’autonomie annoncée), et ensuite, les autres versions disposent d’une grosse batterie de 100 kWh, soit en version Pro+ (363 ch et 590 km d’autonomie annoncée), Pulse (2 moteurs, 588 ch, 540 km) et, tout en haut, notre modèle d’essai, la Brabus, forte de 646 ch ! De fait, malgré le poids élevé (près de 2,4 tonnes), les accélérations sont juste stratosphériques avec le 0 à 100 km/h couvert en 3,8 secondes. Mais ce qui compte le plus, c’est son architecture en 800 V qui permet des recharges très rapides : comptez 18 minutes seulement pour faire un 10-80 %.

Et au volant, ça donne quoi ?

Plein de bonnes choses ! Déjà, avant de monter à bord, on apprécie la relative discrétion de cette ligne Brabus. On a quelques liserés rouge sur la carrosserie, des étriers de freins rouge, mais l’auto conserve une allure plutôt sobre, c’est bien. L’intérieur est bien fini : trois écrans habillent la planche de bord, de larges sièges façon baquet, recouverts d’Alcantara et avec un logo Brabus brodé sur les appuie-tête sont là pour vous accueillir. Ensuite, on apprécie l’excellent niveau d’équipement de l’auto, la possibilité de quasiment tout paramétrer sur l’écran tactile (même des sons artificiels, façon V8 ou navette spatiale !), et la grande douceur avec laquelle cette auto familiale se gère au quotidien. C’est certes l’apanage des voitures électriques, la douceur, le silence, la sérénité, la zénitude, mais malgré le niveau de puissance, la #5 Brabus sait être douce et facile. Malgré les grandes roues, la suspension reste conciliante et l’auto est confortable. Après, si vous les cherchez, les 646 chevaux sont bien là : les accélérations peuvent vous coller au siège, les reprises aussi, et en jouera, éventuellement, une fois que les enfants sont déposés à l’école ! Par ailleurs, en usage urbain et péri-urbain, la consommation reste autour des 22 kWh/100, ce qui donne une autonomie réelle de plus de 450 kilomètres. Et, on l’a dit, la #5 sait recharger vite : un atout supplémentaire.

Son point fort ?

646 ch pour 61000 € : ne cherchez pas, aucune auto thermique ne propose une telle équation, sans même parler du malus ou de l’entretien. Mais il ne faut pas réduire la #5 Brabus à cela : elle est spacieuse, bien équipée, confortable, prévenante, et offre un joli package à un tarif carrément bien placé.

Le verdict de Stuff

On n’attendait pas Smart sur le créneau des SUV de 2,4 tonnes surmotorisés et c’est avec une certaine retenue que nous avons effectué cet essai. Pourtant, à l’usage, la #5 Brabus s’est révélé parfaitement fréquentable et éminemment séduisante. Une auto à découvrir, pour rouler différent…

Les chiffres clé

moteur électrique x 2

Puissance : 646 ch

Couple : 710 Nm

Boîte de vitesse : continue

Poids : 2378 kilos

Vitesse maxi : 210 km/h

0 à 100 km/h : 3,8 secondes

Conso officielle / de l’essai : 19,9 kWh/100 / 22 kWh/100

Prix : gamme #5 à partir de 46600 €, version d’essai Brabus à partir de 61600 €