On a testé… l’Amazon Echo Show 10

Cela ne fait même pas encore quatre ans, mais on a l’impression que l’Echo Show d’Amazon a déjà eu presque autant d’itérations que Batman.

Donc, pour vous embrouiller un peu plus, l’Echo Show 10 est là pour étendre encore plus les capacités de l’écran intelligent alimenté par Alexa. Comme le Echo Show 2nd Gen de 2018, il dispose d’un écran tactile de 10,1 pouces et d’une caméra frontale. Mais cette fois, il est monté sur ce qui ressemble un peu à un Echo Studio écrasé et peut vous suivre dans la pièce à l’aide d’un moteur silencieux (et donc légèrement effrayant).

Étant donné que cela fait inévitablement grimper un peu le prix, l’Echo Show 10 vaut-il la peine d’être utilisé par rapport à ses différents prédécesseurs encore en vente ?

DESIGN : FAITES TOURNER

Contrairement à tout ce qui porte le nom de Show, l’Echo Show 10 est essentiellement deux appareils en un. Tout d’abord, vous avez le haut-parleur gainé de tissu, qui abrite une paire de tweeters à déclenchement frontal de 1 pouce et un woofer de 3 pouces. En dessous se trouve le moteur, qui permet à l’Echo Show de tourner de près de 360 ​​degrés vers la gauche ou la droite afin de pouvoir vous faire face lorsque vous lui parlez.

Le port d’alimentation est situé en bas. Un écran 10,1 pouces, qui ressemble à une tablette flottante, est attaché (et non amovible) sur le haut-parleur. Il peut être incliné manuellement vers l’arrière et vers l’avant, mais pas trop loin vers l’arrière pour faire face au plafond.

C’est aussi une tablette avec une lunette assez volumineuse, mais cela ne vous dérangera probablement pas autant que sur un iPad moderne. Sur la lunette supérieure, vous trouvvez le micro avant et une caméra frontale 13 MP dans le coin supérieur droit.



Passez votre doigt sur le bord supérieur de l’appareil et vous trouverez micro, boutons de volume, bouton marche / arrêt de la caméra et obturateur de caméra.

Il convient de noter que l’Echo Show 10 est globalement un peu plus grand que le modèle de 2018. Nous le savons parce qu’il a remplacé cet appareil sous notre armoire de cuisine, ou du moins était censé le faire, avant que nous nous rendions compte que l’ouverture de ladite porte de placard n’était plus possible.

Comme le Show 2nd Gen, il demande un peu d’espace, et le Show 10 aura idéalement besoin d’espace pour tourner aussi. L’Echo Show 10 est disponible en anthracite ou en blanc. Si vous aimez vos gadgets écologiques, l’Echo Show 10 est construit à partir de 30% de plastique recyclé post-consommation, de tissu entièrement recyclé post-consommation et d’aluminium moulé sous pression recyclé. Le mode basse consommation éteindra intelligemment l’écran pendant les périodes d’inactivité

CARACTÉRISTIQUES : ALEXA À L’OEIL

La configuration de votre Echo Show 10 est un peu différente des précédents appareils Echo Show. Vous l’ajouterez toujours à votre application Alexa, en ajoutant des services et en sélectionnant le contenu que vous souhaitez que l’écran vous montre au fil de votre journée. Mais cette fois, il y a aussi quelque chose qui s’appelle Device Mapping, qui vous permet de déterminer l’amplitude de mouvement de l’appareil en fonction de l’endroit où il va vivre, ainsi que de définir une position d’inactivité.

Cela ne prend pas longtemps et constitue une bonne démonstration de ce que le dernier Echo est capable de faireL Mais Amazon vous recommande de répéter le processus chaque fois que vous le déplacez. Si l’Echo Show 10 entre en collision avec quelque chose, il vous demandera de déplacer l’objet coupable. Le mouvement est activé par défaut, mais vous pouvez modifier cela dans les paramètres, et vous n’êtes toujours qu’un “Alexa, arrête de me suivre” pour arrêter l’Echo Show 10.

Cela fonctionne comme ceci : lorsque vous prononcez le mot de réveil, l’appareil pivote (tant qu’il se trouve dans sa zone de mouvement désignée) pour vous faire face, et suit vos mouvements à partir de là. Si vous participez à un appel de groupe, que vous suivez une recette en ligne ou que vous regardez une émission sur Netflix ou Prime Video, il se déplacera avec vous sans rien dire. Tout cela peut sembler un peu effrayant, mais c’est moins le cas lorsque vous connaissez le processus.

L’Echo Show 10 utilise une combinaison de vision par ordinateur et d’écho-localisation pour garder une trace de l’endroit où vous vous trouvez, de sorte qu’il ne recherche pas votre visage. Tout le traitement est effectué localement sur l’appareil, puis supprimé après l’interaction, explique Amazon, de sorte que rien de visuel n’est envoyé au cloud, comme les commandes vocales. Et cela fonctionne très bien la plupart du temps; fluide, totalement silencieux et rarement incapable de vous localiser (un message apparaît à l’écran si vous vous déplacez hors de la zone de mouvement). L’Echo Show 10 ne tourne que lorsque vous lui avez montré que vous vous êtes également déplacé vers une nouvelle position, de sorte qu’il ne tournera pas énormément à chaque fois que vous atteindrez le poivre noir. S’il est rendu confus par votre nervosité, vous pouvez simplement le rappeler au bon endroit.

Le mouvement rend les appels vidéo sur l’Echo Show 10 bien meilleurs qu’auparavant, car la caméra peut effectuer un panoramique et un zoom pour vous garder dans le cadre. N’oubliez pas que la personne que vous appelez aura également besoin d’un Echo Show ou de l’application Alexa pour décrocher, et vous devrez l’ajouter en tant que contact. Skype est pris en charge pour les appels de groupe, mais aucun signe d’intégration de Zoom, ce qui est dommage.

L’appareil photo peut également être utilisé pour transformer l’Echo Show 10 en appareil photo intelligent. Une fois que vous avez activé la surveillance à domicile dans les paramètres de l’appareil et que vous l’avez sélectionnée comme caméra dans l’application Alexa sur votre téléphone, vous pouvez accéder à un flux en direct et même faire pivoter l’écran à distance pour voir davantage de la pièce. Vous avez juste besoin que votre téléphone soit connecté à Internet. Ne considérez pas cela comme un substitut de caméra de sécurité ; lorsque vous commencez à regarder le flux de la caméra, un message apparaîtra sur le Echo Show indiquant que quelqu’un l’utilise, et vous ne pouvez pas le désactiver. Pas d’espionnage secret ici.

Sinon, l’Echo Show 10 fonctionne à peu près de la même manière que ses prédécesseurs. Vous pouvez lui poser des questions, contrôler les appareils connectés, consulter les actualités et écouter de la musique. Il y a 100 000 compétences, certaines utiles, (beaucoup) d’autres si inutiles que c’est en fait assez déroutant. Notre fonction la plus utilisée reste… la minuterie !.

L’écran d’accueil peut être personnalisé pour faire défiler les mises à jour météo, vos photos et les titres d’actualité visuels pour découvrir les dernières tendances, et vous tenir au courant des derniers résultats de votre équipe de football préférée.

Nous aimons la façon dont Echo Show 10 suggère régulièrement des recettes, particulièrement utiles au cours des 12 derniers mois. Une interface modifiée vous montre désormais plus d’informations à la fois que sur les versions précédentes, mais au quotidien, c’est en grande partie la même expérience utilisateur. Une multitude de services de streaming de musique sont pris en charge, y compris Apple Music, Spotify et, bien entendu, celui d’Amazon. Du côté de la vidéo, vous avez Netflix et Prime Video intégrés, mais pas iPlayer ou Disney +. YouTube est possible mais uniquement via les navigateurs Silk ou Firefox.

ÉCRAN ET QUALITÉ SONORE : SOLIDES PERFORMANCES

Cet ‘Echo Show 10 est un haut-parleur de cuisine ou de salon assez performant, mais pas comparable en qualité à l’Echo Studio moins cher (mais sans écran). Le son n’est pas à 360 degrés comme celui de l’Amazon Echo standard, mais le haut-parleur pivote avec l’écran, de sorte que les tweeters à déclenchement avant peuvent être pointés où que vous soyez dans la pièce pour un son optimal. Si vous trouvez que la sortie standard est un peu forte en basses, vous pouvez la modifier via l’égaliseur de l’application Alexa. Nous vous conseillons juste d’essayer pour voir ce que vous aimez.

L’écran 10,1 pouces 1280 x 800 ne remplacera pas votre téléviseur, ni probablement même votre tablette habituelle pour diffuser des émissions et des films en streaming. Mais nous l’avons trouvé plus que suffisant pour regarder quelques épisodes sur Netflix tout en cuisinant.

Vous voudrez peut-être désactiver la fonction de luminosité adaptative pour le divertissement; bien que plus doux pour vos yeux lors d’une utilisation régulière, il ne fait qu’affaiblir la reproduction des couleurs dans une émission de télévision.

AMAZON ECHO SHOW 10 : VERDICT

L’Amazon Echo Show est le meilleur Echo Show à ce jour, principalement en raison de sa capacité de rotation, vraiment utile. Cela rend les applications qui vous obligent à regarder l’écran instantanément plus attrayantes, car elles sont toujours devant vous lorsque vous levez les yeux.

Le haut-parleur est également assez bon, ce qui en fait un appareil Echo incroyablement polyvalent. Mais c’est aussi beaucoup d’argent, et le moteur n’améliore pas considérablement l’expérience. Avec la prise en charge des applications toujours limitée, l’Echo Show 10 reste un appareil de divertissement moyen, et dans l’ensemble, nous nous sommes retrouvés à utiliser le nôtre de la même manière que nous avons utilisé les appareils précédents de la gamme : suivre les actualités, charger une recette et régler les minuteries lorsque quelque chose est dans le four. Les appels vidéo sont meilleurs qu’avant, mais sans Zoom ou FaceTime, nous pensons que beaucoup de gens ne l’utiliseront pas beaucoup.

Si l’argent n’est pas un problème, et que vous aimez l’écosystème d’Amazon, alors l’Echo Show 10 est probablement le compagnon de cuisine ultime. Sinon, il existe des alternatives plus abordables, avec ou sans écrans.