CES 2026 – Le vidéoprojecteur Xgimi Titan Noir Max est le rêve de tout cinéphile averti

Installez-en un chez vous et vous pourrez vendre du pop-corn et faire payer l’entrée !

Si vous êtes suffisamment passionné de home cinéma pour avoir une pièce dédiée aux films, un vidéoprojecteur est indispensable – et le Xgimi Titan Noir Max s’y intégrera parfaitement.

Avec son design à quatre pieds et sa grille frontale, il semble tout à fait convenir à un salon ordinaire, mais ne vous y trompez pas : le Xgimi Titan Noir Max est un appareil haut de gamme. Outre la projection de vos films en 4K, il est doté d’un système d’iris dynamique offrant un contrôle précis de la luminosité, et avec un taux de contraste de 10 000:1 (soit le double de celui du Nebula X1), il gère admirablement les scènes aux contrastes extrêmes.

Les projecteurs ont souvent tendance à chauffer beaucoup, c’est pourquoi Xgimi a repensé l’architecture DMD interne pour contrôler la température, ce qui devrait lui permettre de maintenir une luminosité optimale et d’assurer une durée de vie maximale au projecteur. C’est d’autant plus important que ce produit ne devrait pas être bon marché.

Le Titan Noir Max n’intègre pas de système d’exploitation convivial comme Google TV ; vous devrez donc brancher votre propre source. Bien que Xgimi n’ait pas encore communiqué tous les détails concernant la connectivité, il serait surprenant qu’il ne soit pas équipé des prises HDMI nécessaires pour connecter une barre de son, un lecteur réseau ou une console de jeux. Il est toutefois équipé d’un zoom motorisé et d’un décalage d’objectif horizontal et vertical, vous assurant ainsi une image optimale sur votre écran (évitez de l’utiliser devant un mur blanc, sous peine de décevoir les amateurs de home cinéma).

Aucune information concernant le prix du Xgimi Titan Noir Max n’est encore disponible, mais compte tenu du prix du Xgimi Horizon 20 Max (2999 $) et du Titan (3999 $), on peut s’attendre à ce que le Titan Noir Max se situe entre les deux. Nous en aurons la certitude lors de l’ouverture des précommandes dans les prochains mois.