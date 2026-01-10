CES 2026 – Ce vide-poches deux-en-un est bien plus qu’un simple objet décoratif

L’élégant vide-poches Twelve South Valet garde vos appareils électroniques chargés et bien rangés.

Si votre résolution pour 2026 est de mieux ranger vos appareils électroniques, le vide-poches Twelve South Valet pourrait bien vous éviter de les casser avant la fin du mois de janvier.

Avec sa structure en métal et son revêtement en cuir Nappa, le vide-poches Twelve South Valet ressemble à un élégant plateau pour y déposer votre portefeuille (si vous en utilisez encore un), vos clés et autres petits objets en rentrant chez vous. Mais sous cette apparence, il cache bien d’autres atouts.

Le plus pratique est sans doute le chargeur sans fil intégré : il suffit de poser votre téléphone sur le plateau pour qu’il se recharge discrètement jusqu’à 15 W. Compatible avec la norme Qi2, il fonctionne également avec vos écouteurs compatibles et autres appareils suffisamment petits pour s’aligner avec le socle de chargement intégré.

Twelve South a intégré une fonction « Veilleuse » : une simple lumière qui clignote doucement pendant huit secondes pour confirmer le début de la charge, puis s’éteint progressivement. Pratique si vous gardez le Valet sur votre table de chevet et que vous ne voulez pas être gêné par une LED au moment de vous endormir.

Pour tout appareil incompatible avec le Valet ou ne prenant pas en charge la recharge sans fil, un port USB-C intégré vous permet de brancher votre Kindle ou votre chargeur Apple Watch et de recharger tous vos appareils simultanément.

Grâce à son système de gestion des câbles intégré, vous pouvez positionner le Valet comme bon vous semble. De plus, son cadre extérieur est amovible : si vous souhaitez changer de couleur (noir, taupe, marron ou écru), vous pouvez en acheter un autre. La partie principale en cuir est disponible en noir ou en taupe.

Aux États-Unis, le Valet de Twelve South sera disponible à partir du 15 janvier au prix de 180 $. Il sera disponible en Europe plus tard dans l’année. D’ici là, vos bonnes résolutions ne seront probablement plus qu’un lointain souvenir !