Yamaha présente la B200A, sa nouvelle barre de son compacte certifiée Dolby Atmos

Yamaha Corporation présente sa nouvelle barre de son B200A, au format fin et compact, avec une largeur de seulement 60 cm et une compatibilité totale avec le format Dolby Atmos, pour une restitution sonore tridimensionnelle authentique.

Pensée pour s’installer facilement dans un salon ou encore une chambre, elle offre une expérience immersive et intense pour tous les contenus : télévision, films, jeux vidéo et bien plus avec une présence sonore qui dépasse largement sa taille. Elle bénéficie de composants audio haute qualité et embarque deux haut-parleurs large bande de 4,6 cm, un haut-parleur actif et deux radiateurs passifs de 7,5 cm. La B200A intègre également un mode Clear Voice qui permet d’entendre les voix et les commentaires avec une clarté renforcée, ainsi qu’un mode Game Sound qui améliore la spatialisation des effets sonores pour une expérience de jeu particulièrement réaliste. Elle propose en outre quatre modes sonores prédéfinis permettant d’adapter instantanément et de façon optimale la diffusion sonore au contenu, pour profiter pleinement de tous les types de programmes.

Installée devant un téléviseur ou juste en face d’un écran d’ordinateur, la B200A se fait parfaitement discrète. Elle s’intègre même élégamment en installation murale. Grâce au câble HDMI fourni, chacun peut l’utiliser facilement, dès la sortie de la boîte. À cela s’ajoute la compatibilité Bluetooth intégrée pour la lecture de musique sans fil, ainsi qu’un pilotage à distance via une application smartphone dédiée : la B200A offre ainsi une installation optimale et une utilisation particulièrement pratique. Compacte, mais capable d’offrir un potentiel de divertissement très étendu, la barre de son B200A offre un rendu sonore fidèle à l’ADN de la marque avec une expérience musicale et sonore intense, résolument dans l’esprit Yamaha.

Grâce à sa compatibilité Bluetooth intégrée, la B200A permet d’écouter facilement sa musique et ses vidéos préférées directement depuis un smartphone ou une tablette. La prise en charge des connexions Bluetooth multipoint permet en outre de basculer sans effort entre deux appareils Bluetooth et de les faire alterner selon les besoins. Pensée pour une utilisation quotidienne aussi simple que flexible, la B200A se pilote directement depuis l’appareil, via la télécommande du téléviseur, ou grâce à l’application intuitive Sound Bar Remote, pour un contrôle fluide et pratique, quel que soit le mode choisi.