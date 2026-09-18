Canon EOS R8 Mark II : la puissance et la qualité du plein format dans un format compact

Successeur de l’EOS R8, dont il reprend les atouts qui ont fait son succès, l’EOS R8 Mark II bénéficie d’un système de stabilisation d’image performant et d’une ergonomie optimisée pour accompagner les photographes dans toutes leurs pratiques.

Associant la qualité d’image du plein format à une excellente maîtrise des prises de vue en faible lumière, il permet de réaliser facilement des images détaillées, avec un rendu naturel et de beaux effets de profondeur de champ. Compact et léger, l’EOS R8 Mark II s’adresse aux photographes à la recherche d’un appareil polyvalent, capable de les accompagner partout. Particulièrement adapté au voyage, il permet de capturer aussi bien des instants spontanés que des paysages, des scènes de nature ou des portraits, avec rapidité et simplicité.

L’EOS R8 Mark II inaugure une nouvelle approche du design au sein de la gamme EOS R, avec un boîtier repensé pour offrir davantage de confort, d’efficacité et de mobilité aux photographes.

Il associe un capteur CMOS plein format de 24,2 mégapixels au processeur DIGIC X, garantissant une excellente qualité d’image, des couleurs fidèles et une large dynamique. Son système de stabilisation intégré (IBIS) offre jusqu’à 7,5 vitesses de correction¹ pour faciliter les prises de vue à main levée, notamment en faible lumière. Pensé pour le voyage et le reportage, l’EOS R8 Mark II combine compacité et fonctionnalités avancées, parmi lesquelles la priorité d’autofocus aux personnes enregistrées ainsi qu’un mode de pré-déclenchement qui permet de saisir l’instant décisif avant même d’avoir appuyé sur le déclencheur.



Qu’il s’agisse de photographie de voyage, de nature, de rue ou de reportage, l’EOS R8 Mark II a été conçu pour capturer les scènes les plus fugaces. Sa cadence de prise de vue atteint jusqu’à 40 images par seconde² et sa mémoire tampon permet d’enregistrer jusqu’à 73 fichiers RAW en rafale. Le mode rafale H+ avec pré-déclenchement renforce encore cette réactivité. L’appareil enregistre jusqu’à 20 images avant l’appui complet sur le déclencheur, augmentant considérablement les chances de capturer l’instant décisif, qu’il s’agisse d’un mouvement imprévu, d’une expression spontanée ou d’une action rapide. L’autofocus Dual Pixel CMOS AF II avec reconnaissance des sujets par apprentissage profond détecte et suit automatiquement les personnes, les animaux et les véhicules. La détection des yeux, du visage et du corps garantit une mise au point rapide et précise, tandis que le suivi amélioré maintient le sujet principal net même lorsqu’il est temporairement masqué.

L’EOS R8 Mark II introduit également une fonction de priorité des personnes permettant de mémoriser jusqu’à 10 visages directement dans l’appareil, ou jusqu’à 100 sur carte mémoire. L’autofocus est alors capable de reconnaître automatiquement les personnes enregistrées et de leur donner la priorité, une fonction particulièrement utile pour les événements, les mariages, les activités sportives ou les réunions de famille.

Conçu pour accompagner les photographes dans tous leurs déplacements, l’EOS R8 Mark II associe compacité, légèreté et ergonomie optimisée. Son nouveau multi-contrôleur facilite les réglages et la sélection du collimateur autofocus, tandis que ses nombreuses commandes personnalisables permettent à chaque utilisateur d’adapter le boîtier à sa pratique. Le grip optionnel BG-E2 améliore encore la prise en main et offre l’avantage d’intégrer un écrou de fixation sur trépied ainsi qu’un accès direct à la batterie de l’appareil. Il intègre également les Styles d’image Canon, différents filtres créatifs tels que des simulations film et une fonction d’adoucissement du rendu de la peau pour obtenir facilement des portraits naturels sans traitement complexe. Enfin, l’EOS R8 Mark II est le premier appareil Canon à intégrer la technologie Dual Pixel 3D Imaging, qui permet de créer des images en relief à partir de fichiers JPEG compatibles via l’application Dual Pixel 3D Converter.



Grâce au Wi-Fi bi-bande (2,4 GHz / 5 GHz) et au Bluetooth 5.3, l’EOS R8 Mark II facilite le transfert des photos et vidéos ainsi que la prise de vue à distance via l’application Canon Camera Connect. Le service image.canon permet par ailleurs la sauvegarde et le tri automatisés des images. Son port USB-C haute vitesse assure des transferts de données jusqu’à 10 Gbit/s, la recharge de la batterie et l’alimentation directe du boîtier, un avantage appréciable lors des déplacements prolongés. Polyvalent, l’EOS R8 Mark II répond également aux attentes des créateurs de contenu. Il enregistre des vidéos 4K suréchantillonnées à partir d’une source 6K pour un niveau de détail élevé, ainsi que des séquences Full HD jusqu’à 180 images par seconde pour des ralentis fluides.