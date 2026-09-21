L’été joue les prolongations chez Aiper

Des offres exclusives du 14 au 27 septembre sur le site officiel Aiper – jusqu’à 33% de réduction.

Les belles journées et les températures encore agréables donnent envie de profiter de son extérieur. Si les baignades se concentrent désormais davantage sur les week-ends, le jardin, lui, continue de nécessiter une attention régulière tout au long de la semaine, notamment pour préserver sa fraîcheur et assurer un arrosage adapté.

Pour les propriétaires, l’enjeu est donc de continuer à prendre soin de leur piscine et de leur jardin, tout en ayant moins de temps à consacrer à leur entretien. Il s’agit de garder une piscine propre et prête à accueillir les dernières baignades de la saison, tout en veillant au bon arrosage du jardin, sans transformer ces tâches en corvées. Pour accompagner cette rentrée et permettre à chacun de profiter pleinement des derniers beaux jours, Aiper propose du 14 au 27 septembre 2026 des offres promotionnelles sur plusieurs de ses solutions phares, disponibles sur le Shop Aiper.



À l’occasion de sa campagne promotionnelle, Aiper propose des remises exclusives sur une sélection de produits. Grâce à leurs technologies de nettoyage et à leur conception pensée pour faciliter l’entretien, les robots Aiper permettent de prendre en charge efficacement les différents besoins du bassin, même lorsque la fréquence des baignades diminue.

Le Scuba V3 est un robot de piscine intelligent doté d’une IA cognitive capable d’adapter automatiquement son nettoyage à la configuration du bassin et aux conditions extérieures. Grâce à ses technologies avancées de navigation et de détection, il optimise ses déplacements pour nettoyer efficacement le fond, les parois et la ligne d’eau. Équipé d’une puissante aspiration et d’une filtration fine, il garantit une eau plus propre tout en offrant une utilisation simple, autonome et connectée via l’application Aiper.

Aiper Experts Duo, un système intelligent composé de deux robots conçu pour un entretien de piscine automatisé et de qualité professionnelle, sans effort. En associant le robot Scuba V3, équipé d’une intelligence artificielle cognitive, au nettoyeur de surface solaire EcoSurfer S2, le système Aiper Experts Duo offre un nettoyage complet de la piscine, de la surface jusqu’au fond, en continu, 24 h/24 et 7 j/7.



Aiper Scuba S1 (version 2026) est un robot fiable et accessible qui offre plusieurs modes de nettoyage (parois, sol, combiné et éco). Conçu pour les piscines jusqu’à 150 m², il combine une aspiration puissante de 70 GPM, une filtration de 180 µm et un moteur Quad Brushless économe en énergie. Ses chenilles améliorées assurent une excellente adhérence, tandis que la technologie Wavepath 2.0 optimise intelligemment son parcours pour un nettoyage complet et efficace.



Lorsque les températures restent élevées et que les précipitations se font rares, l’arrosage peut notamment rester nécessaire plusieurs fois par semaine, voire quotidiennement selon les besoins des végétaux et les conditions météorologiques. L’IrriSense 2 est un système d’irrigation intelligent 3-en-1 permettant de gérer jusqu’à 10 zones d’arrosage de manière personnalisée. Grâce à ses technologies EvenRain™ et Weather-Sense™, il optimise l’arrosage en fonction de la météo tout en réduisant la consommation d’eau jusqu’à 40 %. Connecté à l’application Aiper, il offre une gestion simple, à distance et en temps réel pour un entretien du jardin plus efficace et durable.