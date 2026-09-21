DJI Osmo 360 II disponible dès aujourd’hui en France, offrant une imagerie de pointe en 8K à 360°

DJI, leader mondial des drones civils et des technologies de caméras créatives, annonce aujourd’hui la disponibilité de DJI Osmo 360 II en France.

Dotée de la dernière technologie d’imagerie haute définition panoramique de l’entreprise, la caméra 360 de deuxième génération de DJI intègre un capteur d’image carré HDR avancé qui augmente l’utilisation du capteur de 25 %, réduisant la consommation d’énergie tout en conservant des images nettes et claires, de jour comme de nuit. En plus des avancées en matière de qualité d’image, la nouvelle caméra 360° est également dotée de lentilles ultra-résistantes et remplaçables ainsi que de 105 Go de stockage intégré, permettant aux créateurs de filmer en toute sérénité tout en capturant chaque instant, de jour comme de nuit, avec des détails saisissants sous tous les angles.



L’imagerie 360° HDR 8K/60 ips de 1 pouce permet de capturer des scènes d’action spectaculaires, de jour comme de nuit

Osmo 360 II propose le premier capteur d’image HDR carré avancé de 1 pouce du secteur1, qui conserve le même champ d’image à 360° qu’un capteur rectangulaire traditionnel de 1 pouce. La plage dynamique à 360° a été étendue à 14,5 stops1, doublant la plage de luminosité. De plus, un tout nouvel algorithme de réduction de bruit IA, AI SuperNight 2.0, permet aux créateurs de capturer des plans en basse luminosité exceptionnellement nets et lumineux1. Pour les prises de vue d’action à grande vitesse, les grands pixels de 2,4 μm de la caméra et une puce haute performance permettent de capturer des séquences épiques sous tous les angles en vidéo 8K/60 ips 360°, en gardant chaque cadre net et exempt de flou de mouvement.



Fonctionnalités créatives :

● 120 MP HDR 360° photo1 : les créateurs peuvent figer n’importe quelle scène sous forme de photo HDR 360° avec une lumière et un contraste fidèles à la réalité.

● Timelapse 360° 16K1 : capturez le flux épique du temps en résolution 16K1, en utilisant le mode Nuages pour condenser les ciels grandioses.

● Ralenti Pano 64×1 : débloquez jusqu’à 64x de ralenti ultra fluide en post‑production grâce à l’interpolation d’images par l’IA de DJI Studio, équivalente à un recadrage en 8K/480 ips1.

● Vortex 8K/120 ips1 : transformez des moments palpitants en ralenti fluide, enveloppant et en haute définition d’un simple mouvement.

● Profil de couleur 10 bits et D-Log M1 : tous les formats de vidéo prennent désormais en charge une profondeur de couleur de 10 bits, capturant plus d’un milliard de couleurs.



DJI Osmo 360 II est désormais disponible en France sur store.dji.com et chez les revendeurs agréés.

● Bundle Standard Osmo 360 II : 589 €

● Bundle Aventure Osmo 360 II : 739 €

● Bundle Essentiel Osmo 360 II : 659 €

● Kit d’objectifs Osmo 360 II : 25 €

● Barre d’extension de batterie Osmo 360 II : 99 €

● Kit de pince robuste Osmo : 49 €