Une sculpture de Jeff Koons miniature attachée à votre poignet

Hublot et Jeff Koons ont fait équipe pour créer ce qui pourrait bien être la montre la plus fun et originale de l’année.



La Classic Fusion Balloon Dog est la toute première collaboration de la maison horlogère avec l’artiste américain, s’inspirant de ses célèbres sculptures de chiens en ballon au rendu miroir. Hublot a repris le boîtier de sa Classic Fusion et l’a réimaginé comme s’il était gonflé d’air. Chaque surface se courbe et s’arrondit : le verre, la tête des vis et même le cadran.

On adore vraiment cette montre ; elle est ludique d’une manière que la plupart des montres de luxe des grandes marques ne s’autorisent tout simplement pas. Il en existe trois versions, chacune limitée à 200 exemplaires. Vous avez le choix entre l’acier inoxydable poli miroir, ou l’aluminium anodisé rouge ou bleu.

Chaque petit détail rappelle le thème du ballon. La couronne a la forme d’une valve de gonflage, et une « queue de ballon » en caoutchouc souple se trouve à 10 h 30. La trotteuse possède même un contrepoids en forme de minuscule Balloon Dog.

Koons lui-même explique que la Classic Fusion a dû être « entièrement repensée » pour réussir à créer l’illusion d’une pression d’air interne. Le PDG d’Hublot, Julien Tornare, confirme en parlant d’un « exercice d’ingénierie, d’artisanat et de détail extraordinaire ».

Chaque composant a été usiné sur des machines CNC à 5 axes, puis fini à la main pour obtenir un effet bombé parfait.

À l’intérieur bat le calibre automatique HUB1710 d’Hublot. Il dispose d’une masse oscillante en tungstène sur mesure, façonnée pour épouser les formes arrondies du boîtier, ainsi que d’une réserve de marche de 50 heures.

Chaque montre est livrée dans un coffret en forme de Balloon Dog, chromé et assorti à la couleur du boîtier. Le boîtier de 42 mm offre une taille très agréable à porter au quotidien, et l’étanchéité culmine à un modeste 50 mètres (même si je doute que quiconque achetant cette montre prévoie de se baigner avec). Quelle que soit la déclinaison choisie, la Hublot Classic Fusion Balloon Dog est proposée au prix de 24600 €).

Oui, c’est une somme importante, mais quand on sait que les sculptures de Jeff Koons se vendent plusieurs dizaines de millions de dollars aux enchères, cela ressemble presque à une affaire en comparaison. Elles seront disponibles dans une sélection de boutiques Hublot et dans des galeries d’art — ce qui semble tout à fait approprié puisqu’il s’agit autant d’une œuvre d’art que d’une montre.

Seuls 200 exemplaires de chaque couleur sont produits, donc si vous en voulez une, il faudra faire vite.

Ce n’est pas tout ce sur quoi Hublot et Jeff Koons ont travaillé… En plus du modèle Balloon Dog, Hublot a également dévoilé la MP-14 Origin by Jeff Koons, et celle-ci évolue dans un tout autre registre. Elle arbore un boîtier de 44 mm en saphir et titane, conçu autour du tout premier tourbillon central automatique d’Hublot. Des anneaux concentriques d’or blanc, de diamants et de saphirs bleus orbitent autour d’un cœur central, évoquant l’expansion de l’univers à partir du néant. C’est véritablement fascinant, et c’est sans doute l’une des créations les plus folles qu’Hublot ait jamais accrochées à un poignet (ce qui n’est pas peu dire). Le boîtier à lui seul nécessite 534 heures d’usinage. À l’intérieur, 202 pierres tournent autour du mouvement comme de minuscules planètes, tandis que deux anneaux flottants indiquent les heures et les minutes. Jeff Koons la décrit comme « une interprétation horlogère de la création elle-même ». Seuls 30 exemplaires seront fabriqués, et il faudra avoir les reins solides : la MP-14 Origin by Jeff Koons est affichée au prix de 460 000 €).