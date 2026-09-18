Fujifilm présente sa nouvelle imprimante grand format pour smartphone, l’instax Link Wide 2

FUJIFILM annonce le lancement de l’instax Link ide 2,nouvelle génération de son imprimante pour smartphone au format Wide, le plus grand format photo de la gamme instax. Elle sera disponible fin septembre 2026 au prix de vente conseillé de 174,99 €, en deux coloris : Duo Beige ou Duo Bleu. Succédant à un premier modèle lancé en 2021 et devenu un véritable succès, elle enrichit l’expérience instax™WIDE avec de nouvelles fonctionnalités interactives et créatives. Des collages en un clic et mille façons de personnaliser ses clichés

Parmi les nouveautés de l’imprimante pour smartphone instax Link WIDE 2, la fonctionnalité Photo Mixer™ permet de composer facilement des créations originales à partir de ses photos préférées. Depuis l’application, il suffit de sélectionner plusieurs images dans la galerie de son smartphone, puis d’appuyer sur « Mix it » : différentes mises en page de type collage sont alors automatiquement proposées. Et pour trouver la composition idéale, les créations peuvent être remixées jusqu’à cinq fois, puis ajustées et personnalisées avant d’être imprimées au format instax™ WIDE ou partagées en ligne.

L’application instax Link WIDE™ offre également de nombreuses possibilités pour donner à chaque image son propre style : cadres, filtres, émojis, modes couleur, textes créatifs… sans oublier une bibliothèque de plus de 1 600 autocollants pour aller encore plus loin

dans la personnalisation. Autre détail ludique : il est possible d’intégrer directement aux photos instax™ WIDE des QR codes à scanner avec un smartphone. Une façon originale de prolonger l’image en y associant un lien, un lieu, un message caché ou même un extrait audio.