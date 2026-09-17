BOOX présente la Note Air6 C

BOOX, acteur de référence sur le marché des appareils à encre électronique, fait évoluer sa gamme phare avec le lancement de la Note Air6 C, la nouvelle génération de sa tablette-liseuse 10,3 pouces. Le nouveau modèle conserve l’écran couleur et la prise en main qui ont fait le succès de la Note Air5 C, tout en embarquant un processeur octa-core plus avancé, une connectivité sans fil repensée et une application de prise de notes enrichie, pour une expérience de lecture et d’écriture plus rapide, plus fluide et plus intuitive. Elle est disponible au prix de 579,99 €.

La BOOX Note Air6 C préserve la sensation d’écriture connue et appréciée par les utilisateurs, tout en portant la performance à un nouveau niveau. L’appareil embarque un processeur octa-core 4 nm, épaulé par 6 Go de RAM et la technologie BOOX Super Refresh (BSR), qui réduit de 40 % le temps de tournage de page. Toujours aussi fin (5,8 mm) et léger (environ 430 g), la BOOX Note Air6 C conserve l’esthétique signature de la marque. Au niveau de l’affichage, la Note Air6 C est équipé d’un écran Kaleido 3 sur verre Carta 1200, avec cover-lens plat en définition : 300 ppi en noir et blanc (2480 x 1860 px), 150 ppi en couleur (1240 x 930 px),



La Note Air6 C embarque une connectivité Wi-Fi et un module Bluetooth 6.0 qui réduit la latence à un niveau quasi imperceptible. Il devient ainsi possible de synchroniser de l’audio avec plusieurs interlocuteurs tout en appairant simultanément des accessoires sans fil, comme une souris ou des écouteurs.

Côté logiciel, l’application native Notes s’enrichit de la fonction Dual Note, qui permet d’ouvrir deux notes en même temps, à l’horizontale ou à la verticale, en plus des outils Outline, Tag et Recherche déjà disponibles. L’appareil est livré avec le dernier firmware installé.

Android 16, stockage et autonomie au rendez-vous. Cette Note Air6 C fonctionne sous Android 16, avec 64 Go de stockage interne extensible par carte microSD jusqu’à 2 To. Sa batterie de 3700 mAh assure l’autonomie au quotidien, tandis que le port USB-C prend en charge la fonction On-The-Go, pour brancher directement les périphériques externes tels qu’une clé USB, une souris ou encore des écouteurs filaires.

Par ailleurs, BOOX poursuit l’extension de sa gamme avec deux nouveaux modèles attendus prochainement en France. La Note Mini C décline l’expérience de la série Note dans un format plus compact : dotée d’un écran couleur ePaper 8,52″, de 6 Go de RAM, de 64 Go de stockage et compatible avec le nouveau stylet magnétique InkSight, cette petite version de la gamme Note vise l’équilibre entre performance et portabilité.

De son côté, la Palma 3 fait évoluer le format smartphone de la marque avec un écran monochrome repensé, offrant des noirs plus profonds et un contraste renforcé pour une meilleure expérience de lecture. Fonctionnant sous Android 16 en configuration ouverte, l’appareil embarque 128 Go de stockage, un emplacement microSD et la compatibilité avec le stylet InkSense Plus. Une alternative ludique au smartphone, pour lire ou écouter des podcasts dans les transports ou lors d’une pause café.

