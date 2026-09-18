Aqara lance le FP400, son nouveau capteur spatial intelligent pour la maison connectée

Aqara, leader mondial et pionnier de l’IoT, annonce aujourd’hui le lancement du capteur multifonction spatial FP400 ( 79,99 €) : conçu pour apporter aux foyers une intelligence spatiale précise, sans compromettre la vie privée, comme c’est souvent le cas avec les caméras connectées.

Au lieu de se contenter de détecter les mouvements ou la présence, le FP400 permet aux maisons de mieux comprendre l’occupation des espaces, les déplacements et leur contexte, afin de proposer des automatisations et des analyses plus précises et personnalisées.

Ce capteur multifonction spatial FP400 redéfinit la manière dont les maisons connectées perçoivent et interagissent avec les espaces de vie, en combinant une détection spatiale de haute précision à une compréhension de l’environnement optimisée par l’intelligence artificielle. Grâce à un radar mmWave 60 GHz de nouvelle génération offrant une haute précision, le FP400 assure une détection de plusieurs personnes à la pointe du secteur, un suivi précis en temps réel et le comptage de jusqu’à 10 occupants simultanément. Associé au logiciel d’apprentissage spatial par IA d’Aqara, il offre une base plus intelligente et plus fiable pour des fonctionnalités avancées d’intelligence spatiale.

Un seul FP400 peut couvrir un espace allant jusqu’à 10 m × 8 m, soit environ 80 m², grâce à son large champ de vision de 120°. Les utilisateurs peuvent également définir jusqu’à 8 zones afin de bénéficier d’automatisations localisées d’une grande précision. Cela permet aux automatismes de réagir non seulement à la présence d’une personne, mais aussi à sa position exacte dans l’espace et à ses déplacements. Par exemple, les lumières ambiantes peuvent s’allumer ou s’éteindre en fonction de vos déplacements, du canapé jusqu’à la table de la salle à manger, le tout avec un seul appareil.



Son algorithme intelligent de détection basé sur l’IA améliore considérablement la fiabilité du système en réduisant les déclenchements intempestifs causés par des facteurs environnementaux tels que les animaux domestiques, les courants d’air ou les aspirateurs robots. Son capteur de luminosité ambiante intégré permet également de déclencher des scénarios domotiques intelligents en fonction à la fois de l’activité humaine et des conditions d’éclairage.



Contrairement au FP2, ce capteur a été conçu pour offrir encore davantage de polyvalence, avec une prise en charge native des connectivités Thread et Zigbee. Compatible Matter, il garantit une interopérabilité fluide et pérenne avec les principaux écosystèmes de maison connectée, notamment Alexa, Apple Home, Google Home, Home Assistant, Homey et SmartThings. De plus, le FP400 peut être ajouté et configuré dans l’application Aqara Home sans hub Aqara, en utilisant un routeur de bordure Thread (Thread Border Router) tiers déjà présent dans le logement. Le FP400 peut également être installé au plafond, au mur ou dans un angle. Grâce à la cartographie assistée par IA, il détecte automatiquement les limites des pièces et les entrées, pour une configuration simple et intuitive.



Le capteur multifonction spatial FP400 est désormais officiellement disponible dans le monde entier. La gamme est lancée en deux versions afin de répondre aux différents besoins des utilisateurs : le capteur multifonction spatial FP400, destiné aux automatisations avancées de la maison connectée résidentielle, et le capteur multifonction spatial FP400 Pro, conçu pour l’aide à la vie quotidienne et les solutions spécialisées de prise en charge des personnes âgées..



Le capteur multifonction spatial Aqara FP400 est désormais disponible dans le monde entier. Il peut être acheté sur le site officiel d’Aqara, auprès de revendeurs agréés et sur les principales plateformes de commerce en ligne, notamment Amazon (Belgique, Canada, France, Allemagne, Italie, Irlande, Pays-Bas, Pologne, Espagne, Royaume-Uni et États-Unis).

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