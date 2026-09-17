Urban Circus, l’alternative esthétique au gilet jaune

Depuis août dernier, les conducteurs de trottinettes électriques doivent porter, à toute heure, un casque ainsi qu’un gilet haute visibilité ou un équipement rétroréfléchissant sur la voie publique à Paris, dans les Hauts-de-Seine, la Seine-Saint-Denis et le Val-de-Marne. En cas de manquement, les amendes s’élèvent respectivement à 135 euros et 35 euros. Une obligation qui fait entrer la visibilité dans le quotidien de milliers d’usagers franciliens. Mais faut-il pour autant enfiler un gilet jaune à chaque trajet ? Urban Circus répond non. Depuis 2015, la marque française développe des vêtements techniques qui intègrent directement les codes de la haute visibilité dans une silhouette pensée pour la ville.



Pour Urban Circus, cette évolution réglementaire valide une conviction défendue depuis plus de dix ans : un équipement n’est réellement utile que si l’on a envie de le porter. La nouvelle règle ne crée donc pas seulement un besoin de conformité. Elle accélère l’émergence d’un vestiaire de mobilité à part entière, au croisement du textile technique, de la mode urbaine et de la sécurité routière. Là où le gilet jaune reste un accessoire que l’on ajoute à sa tenue, les vestes Urban Circus réunissent visibilité, protection contre les intempéries, confort en mouvement et design. Plusieurs modèles sont réversibles. Une face visible pendant le trajet, puis une face sobre une fois arrivé au bureau ou à son rendez-vous.



Un nouveau marché pour le vêtement urbain

La mesure concerne les trottinettes électriques, gyropodes, monoroues, hoverboards et cyclomobiles légers. Son application sur l’ensemble de Paris et de la petite couronne élargit mécaniquement la demande pour des solutions visibles à la fois conformes, pratiques et compatibles avec un usage quotidien. Pour la PME française, c’est aussi l’occasion de rappeler que l’innovation en matière de mobilité ne se joue pas uniquement dans les véhicules, elle concerne également ce que portent leurs utilisateurs. La norme européenne EN 17353:2020 encadre les vêtements à visibilité améliorée pour les situations à risque modéré. Pour un usage de jour comme de nuit, Urban Circus met notamment en avant ses modèles certifiés Type AB3, qui associent matières fluorescentes et éléments rétroréfléchissants.



La REPOP LIGHT est pensée pour les trajets urbains à vélo ou en mobilité personnelle. Légère, imperméable et respirante, elle associe des couleurs fluorescentes à des éléments rétro-réfléchissants. Urban Circus la propose notamment dans des déclinaisons colorées et originales. La veste est certifiée EN 17353:2020 Type AB3 pour les versions concernées, combinant matériaux fluorescents et rétro-réfléchissants pour une visibilité accrue de jour et de nuit. Son intérêt pour le grand public est simple : on peut partir travailler avec une veste qui ressemble à une veste de ville, et non à un équipement de chantier.