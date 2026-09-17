Anker SOLIX présente la nouvelle Solarbank Max à l’IFA 2026 de Berlin

Cette nouvelle batterie de stockage de 7 kWh est la première solution plug-in au monde capable de gérer jusqu’à 10 kWc de puissance solaire en entrée.

À l’occasion de l’IFA 2026 à Berlin, Anker SOLIX a dévoilé le nouveau modèle de sa gamme Solarbank : L’Anker SOLIX Solarbank Max, la première batterie domestique plug-in au monde capable de prendre en charge jusqu’à 10 kWc de puissance solaire en entrée. L’Anker SOLIX Solarbank Max sera proposée au prix de vente conseillé de 2 499 €, sur la boutique en ligne Anker SOLIX ainsi que dans les points de vente physiques.

Avec une capacité de stockage de 7 kWh, ce nouveau modèle s’adresse notamment aux foyers à la recherche d’une solution énergétique durable, accessible financièrement et nettement plus simple à installer qu’un système de stockage domestique traditionnel. La Solarbank Max succède à la Solarbank Max AC, le modèle Anker SOLIX lancé plus tôt cette année et conçu pour équiper une installation existante, sans entrée solaire directe.

L’Anker SOLIX Solarbank Max fait le lien entre deux catégories jusqu’ici distinctes : les batteries destinées aux installations solaires de balcon et les systèmes de stockage d’énergie résidentiels. Elle associe la simplicité d’installation des solutions plug-in aux performances énergétiques des systèmes domestiques traditionnels, afin de proposer une gestion de l’énergie digne d’une batterie résidentielle tout en simplifiant considérablement son installation. Une seule batterie offre une capacité de stockage de 7 kWh, extensible jusqu’à 42 kWh grâce à l’ajout de cinq modules supplémentaires. Avec PluginPower 2.0, les modules peuvent être empilés les uns sur les autres sans nécessiter de câblage supplémentaire. Le système prend en charge jusqu’à 10 kWc de puissance photovoltaïque grâce à trois MPPT, permettant de connecter jusqu’à 20 panneaux solaires. Une Solarbank Max associée à un module de batterie supplémentaire, soit une capacité totale de 14 kWh, ainsi qu’à un ensemble complet de panneaux solaires, peut permettre à un foyer d’économiser jusqu’à 3 149 € par an, avec un retour sur investissement estimé à environ deux ans.

La puissance de sortie peut atteindre 4 600 W, selon le mode d’installation. Lorsqu’elle est installée par un professionnel avec une connexion Wieland, la Solarbank Max peut délivrer jusqu’à 3 500 W, après activation dans l’application. Une installation câblée permet d’atteindre une puissance allant jusqu’à 4 600 W, afin d’alimenter facilement des équipements énergivores tels qu’une pompe à chaleur ou une borne de recharge pour véhicule électrique et d’exploiter pleinement chaque kWh d’électricité stockée. L’association d’une importante capacité de

stockage, d’une puissance de sortie élevée et d’un forte capacité d’entrée photovoltaïque, le tout avec une installation simplifiée, rend ainsi le stockage résidentiel plus accessible.



La Solarbank Max dispose également d’une sortie AC hors réseau indépendante de 3 680 W, avec une alimentation sans interruption intégrée assurant une commutation de 0 ms côté charge en cas de coupure de courant et permettant ainsi d’assurer une alimentation de secours partielle. Associée à l’Anker SOLIX Backup Auto Switch monophasé, elle peut assurer l’alimentation de secours de l’ensemble du logement. Les équipements essentiels, tels qu’un réfrigérateur ou un routeur Internet, peuvent ainsi continuer à fonctionner sans interruption. La sortie permet également d’alimenter des appareils plus énergivores, comme une machine à laver, ou d’eƯectuer une recharge d’urgence d’un véhicule électrique, couvrant ainsi jusqu’à 99 % des pics de puissance d’un foyer.