 Senseo Vibe, le rituel du café de la rentrée

En cette rentrée, Senseo dévoile Senseo Vibe, sa toute nouvelle machine qui revisite les codes iconiques de la marque dans une version plus compacte, plus rapide et résolument plus pop.



Avec ses lignes minimalistes et ses 4 nouveaux coloris contemporains, Senseo Vibe a été pensée pour s’intégrer facilement dans toutes les cuisines et accompagner les nouveaux modes de vie. Côté café, elle permet de préparer 1 ou 2 tasses en seulement 40 secondes, avec le choix entre un café court ou un café long, tout en conservant la simplicité qui fait l’ADN de Senseo.

Le café est devenu un véritable rituel lifestyle. Les consommateurs recherchent désormais des objets du quotidien aussi esthétiques que fonctionnels, capables de s’intégrer naturellement dans leur intérieur. Cette évolution se traduit notamment à travers Senseo Vibe, une machine qui incarne la volonté de la marque de se réinventer tout en restant fidèle à son ADN.

Avec Senseo Vibe (89,99 €), la marque ouvre un nouveau chapitre. Plus compacte, plus rapide et plus désirable, Senseo Vibe réinvente les codes historiques de la marque dans une version contemporaine pensée pour les nouveaux modes de vie. Couleurs pop, lignes minimalistes, format compact : la machine s’intègre naturellement dans les cuisines d’aujourd’hui et transforme la pause-café en véritable moment lifestyle.

Pensée pour les petits espaces, les rythmes urbains et les nouvelles générations de consommateurs, Senseo Vibe combine design, simpliité et praticité sans jamais renoncer à l’ADN historique de la marque : rendre le café bon, simple et accessible à tous.

Conçue pour accompagner les nouveaux rythmes de vie, Senseo Vibe mise sur l’efficacité et la praticité au quotidien. Grâce à son temps de préparation optimisé et à son format ultra compact, la machine s’adapte facilement à tous les espaces et permet de savourer un café en quelques secondes seulement. Une nouvelle génération de machine qui allie simplicité d’utilisation, gain de place et esthétique, sans compromis sur l’expérience café.