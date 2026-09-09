Les iPhone 18 Pro et Pro Max d’Apple vous offrent un appareil photo à ouverture variable dans la poche – et jusqu’à 30 heures d’autonomie par charge

Les nouveaux téléphones embarquent une puce A20 Pro plus dense avec un double moteur neuronal (Neural Engine), accompagnée d’une nouvelle chambre à vapeur pour un refroidissement encore meilleur.

Apple a dévoilé son smartphone phare, l’iPhone 18 Pro, bien qu’il semble que nous n’aurons pas encore d’iPhone 18 standard pour le moment – celui-ci semblant prévu pour le printemps 2027. On retrouve de nouvelles fonctionnalités photographiques, ainsi qu’une puce A20 Pro à 6 cœurs plus dense, équipée d’un double moteur neuronal et d’un GPU 7 cœurs, aux côtés d’une nouvelle chambre à vapeur assurant une meilleure dissipation thermique. Ils seront également livrés sous iOS 27 dès leur sortie.

Selon Apple, cette nouvelle puce offre un gain de performance allant jusqu’à 40 % par rapport à la génération précédente.

Comme pour les deux dernières générations de Pro et Pro Max, l’iPhone 18 Pro arbore un écran de 6,3 pouces, tandis que l’iPhone 18 Pro Max propose une diagonale de 6,9 pouces. Le design reste inchangé par rapport aux modèles 17 Pro et Pro Max. La couleur phare de cette année est le Bordeaux (Burgundy), accompagné des déclinaisons Noir, Argent et Blanc.

Le nouvel appareil photo principal de 48 mégapixels bénéficie désormais d’une ouverture variable. De plus, de nouveaux réglages Pro font leur apparition dans l’application Appareil photo pour personnaliser davantage les prises de vue.

L’autonomie fait également un bond en avant : Apple indique qu’il est possible d’atteindre 36 heures de lecture vidéo sur le modèle Pro et un impressionnant total de 45 heures sur le Pro Max. La marque précise toutefois que cela se traduit par environ 30 heures d’utilisation en conditions réelles, c’est-à-dire en réalisant les tâches quotidiennes habituelles.

La rechargement filaire a lui aussi été boosté, permettant de récupérer jusqu’à 50 % de charge en 15 minutes.

Élément intéressant : les deux modèles arborent une Dynamic Island plus petite. On peut imaginer que cette modification sera également apportée à l’iPhone 18 standard lorsqu’il sera dévoilé au printemps.

Prix et disponibilité

• Prix : L’iPhone 18 Pro démarre à 1479 € et l’iPhone 18 Pro Max à 1629 €.

• Dates : Les précommandes pour les iPhone 18 Pro et Pro Max débutent le samedi 12 septembre, pour une sortie officielle le vendredi 18 septembre.