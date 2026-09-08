Dyson dévoile 10 nouvelles technologies à l’IFA 2026

Dyson dévoile une dizaine de nouvelles technologies à l’occasion de Dyson Unveiled 2026. Retrouvez ci-dessous un aperçu des principales annonces présentées ce jour par Jake Dyson, lors d’une keynote inédite à Berlin.



Jake Dyson a présenté la nouvelle génération de produits Dyson : une gamme d’appareils dotés d’une intelligence avancée, qui marque un tournant majeur dans la manière dont les produits Dyson délivrent leurs performances exceptionnelles.



Dyson a dévoilé de nombreuses nouvelles technologies conçus autour de ce nouveau concept d’intelligence, notamment :



• La brosse à dents Dyson CameraJet, la seule dotée d’une caméra qui cible précisément les espaces interdentaires pour éliminer la plaque dentaire entre les dents

• La gamme Dyson Robot Nurovi, dotée d’une intelligence avancée pour offrir un nettoyage sans précéden

• La gamme de purificateurs d’air Dyson HushJet, avec un nouveau design qui diffuse un air puissant, silencieux et intelligemment purifié dans toute la maison

• Le Dyson W1 PencilWash, repensé pour offrir une propreté impeccable à vos sols, avec un confort d’utilisation optimal

• Le lisseur Dyson Corrale Coolshine : la nouvelle génération de technologie de lissage

• La brosse soufflante Dyson Airsmooth : dotée d’une technologie brevetée à double rangée de picots pour sécher, soulever et lisser en toute simplicité

• MyDyson : notre promesse client unique



La brosse à dents Dyson CameraJet, la seule dotée d’une caméra qui cible précisément les espaces interdentaires pour éliminer la plaque dentaire entre les dents.

La brosse à dents CameraJet de Dyson propose une nouvelle façon de se brosser les dents en combinant le brossage, le jet de nettoyage interdentaire ciblé et la distribution de bain de bouche dans un seul appareil connecté. La CameraJet est la seule brosse à dents dotée d’une caméra macro intégrée de 100 000 pixels, équipée de la technologie Gap Optical Targeting™, le système d’apprentissage automatique de Dyson qui identifie en temps réel les espaces interdentaires et déclenche avec précision un jet de bain de bouche exactement là où cela est nécessaire.

Développée pendant six ans par 661 ingénieurs Dyson, la brosse à dents CameraJet est conçue pour remédier aux problèmes courants liés aux soins bucco-dentaires : espaces interdentaires non traités, utilisation irrégulière du fil dentaire et brossage ne respectant pas les routines recommandées. Le système analyse 28 images par seconde, utilise 16 millions de lignes de code et a été entraîné sur plus de 470 000 images dentaires pour détecter, suivre et prédire les espaces interdentaires, ce qui permet de cibler les zones où la plaque dentaire s’accumule le plus souvent.

Dyson a mis au point toute une gamme de nouvelles technologies pour le Dyson CameraJet : un jet conique qui élimine la plaque dentaire plus efficacement tout en restant doux pour les gencives et l’émail ; un réservoir anti-gravité qui diffuse des jets de bain de bouche contrôlés quel que soit l’angle ; une tête de brosse à poils doubles conçue pour couvrir une plus grande partie de la surface dentaire ; et une oscillation sonique variable pour éviter que les poils ne s’enlisent dans les zones difficiles d’accès. Le système est complété par les dentifrices et bains de bouche Dyson, formulés pour optimiser les performances et parfaire l’expérience de soins dentaires.

CameraJet est connecté via Wi-Fi et Bluetooth, ce qui permet la visualisation en direct, le nettoyage guidé, la cartographie de la surface nettoyée, des commentaires personnalisés ainsi que des modes de brossage et de jet personnalisables via l’application MyDyson™, sans que les images ne soient enregistrées ni stockées sur l’appareil ou dans le cloud.



Nouvelle gamme Dyson Robot Nurovi

La nouvelle gamme Dyson Nurovi apporte à votre intérieur une intelligence de nettoyage sans précédent, grâce aux innovations Dyson intégrées à cette nouvelle série d’appareils. Pourquoi Nurovi ? Parce que nous avons associé notre technologie Neural Intelligence à notre tout dernier système Vision pour créer une gamme intelligente, conçue avec une ingénierie de très haut niveau et résolument Dyson.



Dyson lance Dyson R3 Nurovi Spot+Scrub™ UV, son robot aspirateur laveur le plus avancé, capable de détecter, d’identifier et d’éliminer les taches invisibles grâce à une IA améliorée par les UV

Le nouveau Dyson R3 Nurovi Spot+Scrub UV est doté d’un système avancé de détection des taches par intelligence artificielle, combinant lumière UV, vision IA et un éclairage vert de type laser pour identifier près de 200 types de substances domestiques et d’objets, et repasse automatiquement sur les taches jusqu’à leur élimination complète. Le rouleau humide autonettoyant utilise un système d’hydratation à 12 points, qui applique en continu de l’eau fraîche chauffée à 70 °C pour soulever et éliminer les taches tenaces, tout en s’autonettoyant à chaque rotation.

Le rouleau en microfibre sur toute la largeur s’étend de 40 mm pour nettoyer jusqu’aux bords de la pièce et le moteur de 30 000 Pa offre une puissance d’aspiration supérieure de 65 % pour un nettoyage à sec puissant aussi bien sur les sols durs que sur les moquettes. La station d’accueil cyclonique hygiénique et sans sac se vide, se nettoie et se recharge automatiquement après chaque nettoyage.



Le Dyson R2 Nurovi Wash+Dry, équipé de serpillères triangles Reuleaux à largeur constante pour nettoyer tous les recoins

De nombreux aspirateurs robots laveurs utilisent des serpillères circulaires, qui peinent à atteindre les recoins. Inspirées du triangle de Reuleaux, une forme triangulaire constituée de trois arcs de cercle, les nouvelles serpillères triangles Reuleaux de Dyson conservent une largeur constante et se déplacent en douceur selon un schéma de mouvement excentrique précis, pour un nettoyage impeccable jusque dans les coins. Ainsi, l’aspirateur robot Dyson R2 Nurovi Wash+Dry optimise le contact avec les bords et les coins pour une couverture améliorée, offrant un nettoyage plus efficace des bords par rapport aux modèles classiques. Le nettoyage en profondeur est renforcé par de l’eau à 75 °C, chauffée sur la station d’accueil cyclonique pour faciliter l’élimination des taches tenaces.

Le Nurovi R2 intègre également le nouveau système Twin-capture™, qui sépare les débris fins des gros débris afin d’optimiser l’efficacité du nettoyage. Les picots de la brosse balayent mécaniquement les débris plus volumineux directement vers l’intérieur de l’appareil, réduisant ainsi le recours à la puissance d’aspiration, tandis que le moteur d’aspiration se concentre sur la capture de la poussière fine et des particules plus petites. En combinant le ramassage mécanique à une aspiration ciblée et puissante, le nouveau système Twin-capture™ permet à nos robots aspirateurs d’offrir des performances de nettoyage plus efficaces et plus constantes, quel que soit le type de débris. Enfin, le capteur Piézo détecte intelligemment les niveaux de poussière et les types de sol en temps réel, adaptant automatiquement la puissance d’aspiration et le comportement de nettoyage pour un nettoyage optimal sur différentes surfaces.



Le Dyson R1 Nurovi Dry, conçu pour offrir des résultats de nettoyage exceptionnels sur les sols durs et les moquettes

Le nouvel aspirateur Dyson Nurovi R1 Dry intègre la même technologie Twin-capture™ que le modèle R2, avec une puissance d’aspiration de 21 000 Pa pour un nettoyage en profondeur des sols secs. Le Nurovi R1 intègre également la brosse latérale extensible repensée, conçue selon un angle précis, qui contrôle activement la pression et la direction des brosses. Cela garantit que la poussière et les débris sont acheminés vers le flux d’air de manière plus contrôlée et plus efficace, plutôt que d’être dispersés, tout en réduisant l’emmêlement des poils et cheveux autour des pictos en nylon antistatiques. La brosse latérale extensible s’étend également vers l’extérieur pour atteindre les bordures et les coins, améliorant ainsi la couverture dans les zones généralement négligées.





Le nouveau Dyson W1 PencilWash, repensé pour offrir un résultat impeccable tout en conservant la même facilité d’utilisation « prêt à l’emploi », intègre désormais un système d’autonettoyage

Les nouveaux robots n’étaient pas les seules nouveautés de la gamme d’appareils d’entretien des sols de Dyson : l’événement de Berlin a également été l’occasion de dévoiler le nouveau Dyson W1 PencilWash, une version améliorée du premier nettoyeur humide PencilWash lancé début 2026. Le nouveau W1 PencilWash a été repensé pour intégrer un rouleau plus absorbant et un système d’évacuation hygiénique des eaux usées, afin d’améliorer ses performances, ainsi qu’une technologie d’autonettoyage sur la station d’accueil, le tout dans un design plus léger et plus fin pour un confort de nettoyage optimal.



Protection de l’environnement : L’aube de l’ère HushJet

En 2025, Dyson a annoncé une approche de conception entièrement nouvelle, avec le lancement du purificateur d’air Dyson HushJet Compact. Puis, en avril 2026, nous avons dévoilé ce même design dans le ventilateur Dyson HushJet Mini Cool, offrant la puissance que l’on attend d’un produit Dyson dans un format portable qui s’est rapidement vendu dans le monde entier.

Inspirée par l’aviation, la buse HushJet Nozzle applique les principes aérospatiaux de contrôle du flux d’air à l’environnement domestique. Les ingénieurs Dyson ont étudié comment les avions réduisent le bruit tout en déplaçant l’air à des vitesses extrêmes, en utilisant des géométries complexes pour contrôler les turbulences à la source. Ce principe, selon lequel la forme peut être utilisée pour contrôler à la fois l’air et le son, a ensuite guidé la manière dont les ingénieurs Dyson ont abordé le problème du bruit généré par un flux d’air puissant. Aujourd’hui, Dyson annonce que cette même technologie avancée de projection d’air sera intégrée à l’ensemble de sa gamme de purificateurs d’air, de chauffages et de ventilateurs, offrant des niveaux de projection d’air sans précédent grâce à un nouveau design orienté vers l’avant.



Le purificateur d’air Dyson HushJet Big+Quiet Cool Pure+ Formaldehyde/Ioniser + UV

Modèle le plus grand de la gamme et purificateur le plus puissant de Dyson, le Dyson HushJet Big+Quiet Cool Pure+ Formaldéhyde/Ioniser + UV est conçu pour purifier rapidement plusieurs pièces sans compromis. Grâce à la technologie de projection d’air Dyson HushJet, ce purificateur offre une projection longue portée, permettant une meilleure diffusion dans la pièce et la purification de plusieurs espaces à la fois.

À la base, un compresseur à basse pression et haut débit fonctionne en association avec un système de filtration en trois étapes qui capture les particules, les gaz et détruit le formaldéhyde, offrant ainsi un CADR parmi les meilleurs du marché et capturant 99,999 % des polluants jusqu’à 0,01 micron. Grâce à une stérilisation UV supplémentaire, il contribue également à éliminer 99,9 % des bactéries, tandis que l’ioniseur intégré améliore les performances de purification. Le tout dans un fonctionnement silencieux, pour une purification puissante qui s’intègre discrètement dans la vie quotidienne.



Le purificateur d’air Dyson HushJet Pure Cool+ Formaldehyde/Ioniser + UV

Conçu comme un purificateur hautement performant de format moyen, le purificateur d’air Dyson HushJet Pure Cool+ Formaldehyde/Ioniser + UV offre une purification puissante dans un format plus compact, ce qui le rend idéal pour ceux qui souhaitent purifier rapidement de grands espaces sans avoir à opter pour un système plus imposant. Ces nouveaux appareils offrent une purification jusqu’à trois fois plus puissante que leurs prédécesseurs, projetant de l’air pur loin dans la pièce pour une purification améliorée de l’ensemble de l’espace, tout en assurant une sensation de fraîcheur ciblée.



Le purificateur d’air Dyson HushJet Hot Cool Pure+

Conçu pour être le purificateur 3-en-1 le plus puissant de Dyson, le purificateur d’air Dyson HushJet Hot Cool Pure+ réunit en un seul appareil les fonctions de purification, de chauffage et de rafraîchissement individuel, afin d’assurer un confort optimal tout au long de l’année. Idéal pour les espaces où le confort thermique et le contrôle de la qualité de l’air sont indissociables, il utilise la technologie de projection d’air HushJet pour générer un flux d’air puissant pouvant être à la fois chauffé et refroidi, pour un confort maximal à la maison.





Technologie de lissage de nouvelle génération : Le lisseur Corrale CoolShine

Le lisseur Corrale CoolShine révolutionne notre façon de lisser, modeler et mettre en valeur les cheveux. Dotée d’un contrôle précis de la chaleur, de plaques flexibles et d’un système de refroidissement actif, cette dernière innovation de Dyson en matière de soins capillaires offre des cheveux lisses et brillants tout en réduisant les dommages thermiques. Elle est conçue pour nécessiter moins de passages et offrir un contrôle de coiffage inégalé.



S’appuyant sur les avancées techniques à l’origine du lisseur Corrale original, Dyson a associé sa technologie pionnière de plaques flexibles au nouvel accessoire de refroidissement Corrale CoolShine, permettant de réduire les dommages jusqu’à 29 %. Ensemble, elles transforment le lissage, qui n’était jusqu’alors qu’une méthode reposant uniquement sur la chaleur, en une expérience de coiffage d’un niveau supérieur, conçue pour offrir performance, précision et respect de la santé capillaire. Ensemble, ces technologies résolvent le principal dilemme du lissage à la plaque chauffante : obtenir des résultats lisses et durables tout en réduisant l’exposition inutile à la chaleur.



S’appuyant sur l’expertise étendue de Dyson en ingénierie thermique avancée, notamment les principes des tubes thermiques utilisés dans des technologies telles que la lampe Dyson Solarcycle, le lisseur Corrale CoolShine intègre des tubes d’extraction de chaleur au sein de son embout de refroidissement afin d’évacuer l’excès de chaleur des cheveux pendant le coiffage.



Au cœur du Corrale CoolShine se trouve l’accessoire de refroidissement unique en son genre de Dyson, conçu avec des tubes d’extraction de chaleur contenant une quantité d’eau contrôlée avec précision. À mesure que la chaleur est appliquée pendant le coiffage, les tubes d’extraction de chaleur évacuent l’excès de chaleur des cheveux, les refroidissant au fur et à mesure que vous les coiffez. Le résultat : des cheveux moins chauds au toucher pendant et après le coiffage, avec un toucher plus lisse et plus doux.

En évacuant l’excès de chaleur des cheveux pendant le coiffage, le Corrale CoolShine contribue à réduire l’exposition à la chaleur tout en offrant un résultat lisse et brillant, avec jusqu’à 29 % de dommages causés par la chaleur en moins. Les cheveux restent moins chauds au toucher, doux et brillants, avec jusqu’à 154 % de brillance en plus par rapport à des cheveux non traités. Légère et compacte, elle offre une meilleure maniabilité, un coiffage plus rapide, un lissage maîtrisé en moins de passages et des coiffures qui tiennent jusqu’à 24 heures.





Séchage plus rapide, coiffage maîtrisé et cheveux plus sains : la brosse soufflante Dyson Airsmooth

La brosse soufflante Dyson Airsmooth est la première brosse à air chaud dédiée de Dyson, conçue pour simplifier les routines de coiffage quotidiennes sans compromettre les résultats. Alliant la technologie de circulation d’air pionnière de Dyson aux nouvelles technologies PivotFlex™ et de picots anti-accrochage, elle est conçue pour sécher, lisser et donner du volume aux cheveux en toute simplicité, contribuant ainsi à créer un brushing naturel et soigné sur tous les types de cheveux, qu’ils soient raides, ondulés, bouclés ou frisés.

Au cœur de l’appareil se trouve un système breveté à double rangée de picots conçu pour guider les cheveux, et non pour lutter contre eux. Les picots anti-accrochage sont dotés d’une structure en boucle unique qui s’affaisse pour libérer facilement les mèches, réduisant ainsi les cheveux qui s’accrochent et améliorant le confort du cuir chevelu pendant le coiffage. Les picots PivotFlex ont été conçus avec une base ouverte pour diffuser et contrôler le flux d’air à haute pression, réduisant ainsi au minimum les frisottis et les dommages capillaires. Pouvant s’incliner jusqu’à 90 degrés, leur profil effilé permet aux cheveux de s’enrouler et de se dérouler en douceur, créant une tension sans nœuds. Disposés en forme de goutte d’eau, les deux types de picots agissent ensemble pour étirer les boucles et les cheveux très texturés, réduire les frisottis et lisser les cheveux de la racine aux pointes, en un seul geste.

Grâce à un système intelligent de contrôle de la chaleur qui mesure la température 100 fois par seconde, la brosse soufflante Dyson Airsmooth offre une expérience de coiffage contrôlée et confortable, tout en préservant l’intégrité des boucles et des textures naturelles au fil du temps. Conçu pour vous accompagner partout, elle dispose également d’une tension universelle, ce qui vous permet de maintenir une routine de coiffage régulière et saine où que vous soyez.

